"Бюджет не гумовий": у Міносвіти заявили, що в Україні "забагато викладачів" (відео)

За словами заступника міністра Михайла Винницького, викладачам варто очікувати підвищення зарплат тільки у разі оновлення мережі ЗВО. Він пояснив, що кількість вступників в Україні помітно знизилась.

В Україні кількість викладачів у ЗВО перевищує потребу, тож збільшення зарплат можливе лише у випадку модернізації усієї системи. Про це в коментарі ГО "Прогресильні" заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький.

"Я розумію, що це дуже не популярно звучить, але в нас на сьогодні забагато викладачів. І коли ми говоримо про збільшення витрат чи оплати викладачів, ми маємо розуміти, що бюджет не гумовий. На сьогодні збільшення окладів або зарплат викладачів є можливе лише при тому, що ми будемо модернізувати мережу", — підкреслив він.

Чиновник пояснив, що кількість вступників в Україні значно зменшилась. Нині в заклади вищої освіти вступає вдвічі менше абітурієнтів, ніж це було раніше.

"Я хочу звернути увагу, що у нас 15 років тому було 630 тисяч випускників шкіл щороку. Минулого року було 360 тисяч", — зазначив Винницький.

Проте, за його словами, за цей час не зазнали змін контингент ЗВО та кількість викладачів.

На момент публікації Міносвіти не давали додаткових коментарів щодо заяви Винницького.

Коментар Михайла Винницького (про кількість викладачів — з 15:40)

Нагадаємо, в Україні планують "фундаментально" реформувати систему вищої освіти. Зокрема, "контрактників" наділять можливістю регулювати термін навчання, студенти зможуть обирати спеціальність вже після другого курсу, а заочна форма буде скасована.

Згідно з розслідуванням ЗМІ, що українці використовують вищу освіту, щоб уникнути мобілізації. У 2023 році частка першокурсників "на контракті" зросла до 70%, а їхній середній вік склав 27 років. Студентів віком понад 30 та 40 років, якщо порівнювати з показниками за попередні роки, також стало більше.