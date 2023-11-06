"Бюджет не гумовий": у Міносвіти заявили, що в Україні "забагато викладачів" (відео)
За словами заступника міністра Михайла Винницького, викладачам варто очікувати підвищення зарплат тільки у разі оновлення мережі ЗВО. Він пояснив, що кількість вступників в Україні помітно знизилась.
В Україні кількість викладачів у ЗВО перевищує потребу, тож збільшення зарплат можливе лише у випадку модернізації усієї системи. Про це в коментарі ГО "Прогресильні" заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький.
"Я розумію, що це дуже не популярно звучить, але в нас на сьогодні забагато викладачів. І коли ми говоримо про збільшення витрат чи оплати викладачів, ми маємо розуміти, що бюджет не гумовий. На сьогодні збільшення окладів або зарплат викладачів є можливе лише при тому, що ми будемо модернізувати мережу", — підкреслив він.
Чиновник пояснив, що кількість вступників в Україні значно зменшилась. Нині в заклади вищої освіти вступає вдвічі менше абітурієнтів, ніж це було раніше.
"Я хочу звернути увагу, що у нас 15 років тому було 630 тисяч випускників шкіл щороку. Минулого року було 360 тисяч", — зазначив Винницький.
Проте, за його словами, за цей час не зазнали змін контингент ЗВО та кількість викладачів.
На момент публікації Міносвіти не давали додаткових коментарів щодо заяви Винницького.
Нагадаємо, в Україні планують "фундаментально" реформувати систему вищої освіти. Зокрема, "контрактників" наділять можливістю регулювати термін навчання, студенти зможуть обирати спеціальність вже після другого курсу, а заочна форма буде скасована.
Згідно з розслідуванням ЗМІ, що українці використовують вищу освіту, щоб уникнути мобілізації. У 2023 році частка першокурсників "на контракті" зросла до 70%, а їхній середній вік склав 27 років. Студентів віком понад 30 та 40 років, якщо порівнювати з показниками за попередні роки, також стало більше.