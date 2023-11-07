Смертельна ДТП у Тернопільській області: суддя Лідія Квятковська померла в лікарні (фото)

За даними журналістів, винуватцем аварії став син судді Дмитро Квятковський, якого раніше вже затримували за водіння в нетверезому стані.

Суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Лідія Квятковська загинула внаслідок ДТП. Про це стало відомо з офіційного сайту Територіального управління Державної судової адміністрації України в Тернопільській області 6 листопада.

Колектив відомства висловив скорботу з приводу загибелі Лідії Квятковської, яка пропрацювала в системі правосуддя 30 років.

"Щиро співчуваємо рідним і близьким їй людям, усім серцем поділяємо біль важкої, непоправної втрати. Світла пам'ять житиме в її вчинках, спогадах рідних, колег, друзів…", — ідеться в публікації.

Лідія Квятковська померла в лікарні через тиждень після аварії

За даними видання zaxid.net, Лідія Квятковська потрапила в серйозну ДТП, скоєну її сином, адвокатом Дмитром Квятковським. За словами активістів, раніше чоловік уже сідав за кермо в нетверезому стані, за що був затриманий правоохоронцями.

Речник Національної поліції Тернопільської області Сергій Креца в коментарі "Українській правді" підтвердив, що Лідія Квятковська померла в лікарні від отриманих травм. За його словами, у сина судді переломи ніг. Життю чоловіка та інших потерпілих нічого не загрожує.

Нагадаємо, 29 жовтня на трасі Монастириська–Бучач–Чортків–Скала Подільська в Тернопільській області зіткнулися дві машини. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Peugeot 406. 51-річний водій Peugeot 406 помер на місці. За словами ЗМІ, за кермом Infiniti FX35 був син судді Дмитро К. і його мати.

Фокус також писав про те, що вранці 3 листопада сталася ДТП на трасі під Житомиром. У результаті ДТП загинула дівчина, яку збили посеред дороги. За кермом автомобіля міг перебувати чинний народний депутат Верховної Ради.