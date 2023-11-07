Відкинуло на лобове скло та дах автівки: водій Audi збив прикордонника на блокпосту (фото)

Водій виїхав на зустрічну смугу транспортного засобу, коли побачив, що інший транспортний засіб зупинили для спецперевірки. Прикордонник саме перебував на проїжджій частині дороги.

Водій автомобіля Audi на блокпосту скоїв наїзд на прикордонника у Берегівському районі Закарпаття. Про це повідомили у пресслужбі поліції області у Facebook.

Аварія відбулася на блокпосту у селі Яноші. Керманич здійснював маневр обгону транспортного засобу, який зупинився для спецперевірки.

Водій виїхав на зустрічну смугу під час відповідного обгону. Згодом він коїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Прикордонник саме перебував на проїжджій частині дороги.

З численними травмами військовослужбовця госпіталізували до лікарні. Як повідомили у поліції, 34-річний мешканець міста Рахів, який був за кермом, алкоголю не вживав. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Фото: Національна поліція

У разі доведення провини водію загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права кермування до 3 років. Слідство наразі триває.

Фото: Національна поліція

ДТП на блокпостах в Україні

У Києві 7 листопада на блокпості відбулася ДТП. Водій збив співробітницю прикордонної служби, яка проїжджу частину переходила нерегульованим пішохідним переходом. Він був за кермом тверезий.

На вʼїзді до української столиці на смерть збили військового. Як зазначили в поліції Києва, водій за кермом Honda, який наїхав на військового, що перебував на блокпосту, не впорався з керуванням, проте був у тверезому стані. Керманич, який керував автомобілем Honda, рухався в напрямку Броварського проспекту в другій смузі для руху з трьох наявних.

Нагадаємо, 29 жовтня на території Тернопільської області зафіксували зіткнення двох транспортних засобів. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Peugeot 406. 51-річний водій Peugeot 406 помер на місці.