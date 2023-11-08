В Україні з'явиться нова посада радника США з інфраструктурних проєктів

Роберт Мерінер буде в Києві надавати технічну підтримку в тому, що стосується проєктів із відновлення. Це чергова ініціатива Вашингтона для підтримки народу України, пояснив голова Мінтранспорту США Піт Буттіджедж.

Міністр транспорту Сполучених Штатів Піт Буттіджедж під час візиту до Києва 8 листопада заявив, що буде призначений радник США з інфраструктурних проєктів у рамках програми з відновлення. Нову посаду обійме Роберт Мерінер. Про це міністр написав у соцмережі X (Twitter).

"Цей радник перебуватиме в Києві та надаватиме технічну підтримку в реалізації проєктів із відновлення країни. Це один із незліченних способів, за допомогою яких США продовжують підтримувати народ України в довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв'язок зі світом", — ідеться в пості.

У комюніке Міністерства транспорту США, присвяченому візиту, зазначено, що радником призначать Роберта Мерінера.

Міністр транспорту США прибув до Києва поїздом 8 листопада і провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Роберт Марінер раніше працював у сфері транспорту, пов'язаної з американськими ВПС і ВМФ. Він також був серед дипломатів у Кабулі, де консультував з транспортних питань.

Нагадаємо, що у США погодилися передати Україні вилучені російські активи. Прихильники такої ідеї є і в лавах республіканців, і демократів. У Профільному комітеті нижньої палати Конгресу висловилися на підтримку законопроєкту, який дасть змогу конфісковувати заморожені активи РФ.

Також повідомлялося, що, за даними NBC News, представники Сполучених Штатів і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів із РФ, оскільки "запаси РФ видаються нескінченними".