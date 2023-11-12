"Величезний, як танк": альпіністка в Карпатах майже впритул підійшла до ведмедя (відео)

Туристка побачила хижака на горі Високій та закликала українців не підходити до звіра так близько, як це зробила вона.

Під час походу в 150-200 метрах жінка побачила бурого ведмедя. Відповідні відео альпіністка Тоня Черній опублікувала у Facebook.

Вона розповіла, що випадково побачила тварину. Одразу ж Тоня дістала телефон та почала фіксувати хижака на камеру. Подія, з її слів, відбулася на горі Високій.

Альпіністка розповіла, що їй пощастило побачити ведмедя в 150-200 метрах обіч себе. Черній зазначила, що відчувала себе у цей момент щасливою, як би дивно це не звучало.

"Величезного, як танк, і красивішого за все на світі", – пояснила вона.

Українка порадила тим, хто планує подорож у гори, взувати зимові черевики, не забувати бахіли і теплу пухову куртку. Жінка рекомендувала не підходити на таку відстань до бурих ведмедів та не повторювати такі дії.

"Ну і щось від ведмедів прихопіть", – жартома порадила Тоня у дописі.

Бурий ведмідь в Україні

Бурого ведмедя внесено до Червоного книги України, CTIES та Червоного списку МСОП. У зв'язку з активною діяльністю людини хижак під загрозою зникнення. Браконьєрство, високий рівень смертності серед ведмежат при народженні – ще одні причини, які негативно впливають на розвиток їхньої популяції.

Популяція бурого ведмедя в Україні скоротилася. За останні 50 років показник кількості впав до близько 300 особин, які живуть переважно у Карпатах, ще декілька – на Поліссі. Бурий ведмідь й надалі залишається під загрозою вимирання.

Нагадаємо, 11 листопада фотопастки зафіксували на території Чорнобильського заповідника присутність бурого ведмедя. Попри повномасштабне вторгнення російських військ на територію України з заповідника бурі ведмеді не пішли. Цей вид вже фіксували у 2020 та 2022 роках, що означає, що попри усі негаразди та наслідки повномасштабної війни, хижаки не залишили територію.