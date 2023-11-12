Чоловік знайшов величезного "короля грибів" і показав на фото

Українець назвав вагу гриба, якого вдалося вполювати у волинських лісах.

Мешканець Рівненської області Микола Потейчук знайшов у лісі величезного боровика. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Гриба, ймовірно, чоловік знайшов 11 листопада, адже вказав дату у підписі фото. Вага знахідки – 1 кг, 75 гр.

У коментарях підписники не приховували здивування. Деякі з них попросили назвати локації, де зустрічаються такі "гриби-гіганти".

"Удачі вам. Вітаю з таким прекрасним урожаєм", "Нічого собі гриб!", "Король грибів", "Ну де ви їх знаходите", – висловилися вони.

Боровик в Україні

Боровик – рід грибів, які належать до царства грибів, сімейства болтових. Білий гриб вважається одним з найпоширеніших видів, його часто називають боровиком.

Такі гриби мають масивне тіло, що складається з дуже товстої ніжки та капелюшка. Округлий капелюшок боровика часто можна побачити у формі подушки. На дотик вона може бути абсолютно гладкою або бархатистою. Ніжка гриба має характерне потовщення внизу або посередині. Поверхня боровика волокниста або покрита сіточкою з лусочок, іноді рівна. М'якуш має білий або лимонний колір. На зрізі часто стає синьою, дуже рідко червоною або залишається білою.

Нагадаємо, у жовтні знайшли новий вид грибів, який поширюється надзвичайно швидко на території Волині. Українські науковці зазначили, що американський боровик масово почав зростати потягом останніх двох років та розширювати свою географію. Його появу вперше зафіксували три роки тому поблизу сіл Млини та Нобель. Стрімке поширення, на думку фахівців, відбувається переважно через зміни клімату, місцевої фауни та флори.