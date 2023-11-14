Змушувала сина матюкатися в ефірі: у Луцьку поліція покарала нетверезу зірку ТікТоку (відео)

Відео блогерки оцінили не всі, а жінкою зацікавилися правоохоронні органи, розшукали її і провели виховну бесіду.

У Луцьку поліція розшукала жінку, яка викладала в ТікТок свої нетверезі стріми і змушувала свого малолітнього сина матюкатися у кадрі. На горе-матір склали адмінпротокол. Про це пише видання ZAXID.NET.

Так, жінка прославилася тим, що поширювала у мережі відео, де вона, перебуваючи у нетверезому стані, змушує сина лаятися у кадрі. Стріми жінки оприлюднили у місцевих Telegram-каналах.

"Вони кажуть, що я тебе вчу матюкатися. Ану розкажи їм "по понятіях"! Ця дитина за мене є**ло вам наб’є. Він — мамин синочок, він мене любить, він без мене нікуди", – каже жінка в кадрі.

На іншому відео вона лає сина, який каже, що в нього сів телефон.

"Якого х**, де зарядка? Іди нах*й, чепуш*ло, бл**", — каже вона.

Нетверезі відео "блогерки" оцінили не всі, а "стрімеркою" зацікавилися правоохоронці.

Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, поліцейські виявили відео жінки у соцмережах зранку, 13 листопада.

"Правоохоронці встановили особу жінки та місце її проживання, також вже поспілкувалися з нею щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому. Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей", – йдеться у повідомленні.

На жінку склали адмінпротокол за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей). Їй загрожує 850 грн штрафу.

Нагадаємо, що на Тернопільщині суд оштрафував жінку, яка обматюкала свекруху в "вайбері". Правоохоронці трактували нецензурну переписку як "домашнє насильство психологічного характеру", склали адмінпротокол і передали його до суду.

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