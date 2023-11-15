25 кг отруйної речовини: у Києві та на Львівщині одночасно виявили ємності з ртуттю (фото, відео)
У Дрогобичі закриту банку із ртуттю знайшли під час земляних робіт. Небезпечний контейнер у столиці, за словами рятувальників, виявили у Дніпровському районі біля залізниці.
У Києві та у Львівській області, в місті Дрогобич, було знайдено ємності з кількома кілограмами ртуті. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві у Facebook та ДСНС України в Telegram.
Співробітники ДСНС прибули на місце знахідки та встановили, що в ємності є близько 20 кілограмів ртуті. Її ретельно запакували та передали фахівцям Київської служби порятунку для утилізації.
Ртуть у Дрогобичі
За даними ДСНС, у Дрогобичі герметично закриту банку з ртуттю знайшли під час земляних робіт. Свідки одразу виявили рятувальників, які з'ясували, що у скляному посудині — п'ять кілограмів ртуті. Її передали фахівцям цивільного захисту для утилізації.
Ртуть у Києві — що відомо
У столиці про обставини події не повідомляють, їх встановлюють правоохоронці. Співробітники ДСНС повідомили, що на місці виявлення небезпечного контейнера було близько 20 кілограмів ртуті.
"Прибувши на місце, відділення хіміків встановили, що в металевій ємності знаходиться близько 20 кг ртуті", — повідомили фахівці.
Небезпека ртуті для здоров'я
Ртуть — це метал, який при кімнатній температурі являє собою рідину світло-сірого кольору, і вона дуже отруйна.
За інформацією фахівців ВООЗ, ртуть уражає нервову систему, а довгий її вплив викликає навіть божевілля. Отруює не сама ртуть, а її пари. На відміну від інших рідин, випаровується вона навіть у разі низьких температур повітря. Отрута накопичується практично в усьому — в шпалерах, штукатурці, фарбі, у бетонних плитах, у швах цегельної кладки. Тому дуже важливо її вчасно виявити та правильно знешкодити і утилізувати.
Солям ртуті властивий корозійний вплив на шкіру, очі та шлунково-кишковий тракт і можуть призводити до інтоксикації нирок при ковтанні.
Про отруєння ртуттю можна говорити, коли надмірна кількість речовини потрапляє до організму під час вдихання парів.
Симптоми, до яких може призвести вдихання ртуті:
- тремтіння,
- безсоння,
- втрати пам'яті,
- нервово-м'язові розлади,
- головний біль,
- когнітивна та моторна дисфункції
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