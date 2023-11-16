"Покажу всій Європі, які ви фашисти": священник УПЦ МП покусав військового, — ЗМІ (фото)

Представникам церкви дозволили забрати речі з опечатаного собору, але вони почали сваритись з військовими через демонтаж замка. Дійшло до того, що священник кинувся на одного з захисників з кулаками та зубами.

Чернігівський священник УПЦ МП напав на військового та покусав його за руку. Деталями інциденту, що стався 14 листопада, поділились у місцевому медіа "ЧЕline".

Представники УПЦ МП отримали дозвіл забрати речі зі Спасо-Преображенського собору, опечатаного за рішенням Мінкульту. Громадський порядок там нині забезпечують працівники воєнізованих структур та військовослужбовці.

Фото з місця подій Фото: ЧЕline

За даними ЗМІ, декілька священників разом з помічниками переносили речі. За цим спостерігали військові. Одночасно з цим працівники демонтували старий замок на дверях собору, що розлютило представників УПЦ МП. Почалася словесна перепалка.

"Далі трапилося взагалі небачене. Це чітка провокація для картинки й російської пропаганди. Священник почав поводитися агресивно, дістав мобільний телефон і почав мене знімати на відео. Каже, покажу всій Європі, які ви фашисти", — розповів журналістам постраждалий.

Він попросив не знімати, підкресливши, що є військовим. Священник на прохання не відреагував та продовжив "повторювати щось про фашистів".

"Я забрав у нього телефон з метою видалити відео, на якому я присутній. Після цього священник накинувся на мене з кулаками, а потім вхопив за руку і вкусив", — згадав постраждалий.

Фото укуса, який залишив військовому священник Фото: ЧЕline

У медіа повідомили, що на військового напав чернігівський священник Андрій Забуранний. Після інциденту обидві сторони викликали поліціянтів та медиків.

Фото Андрія Забуранного Фото: ЧЕline

В одному з силових відомств Чернігівської області дали коментар щодо події. Там проінформували, що духовенство УПЦ МП отримує з Росії чіткі інструкції щодо подібних провокацій. Зазначається, що потім такі ситуації використовують для пропаганди та створення фейків.

Фото з місця подій Фото: ЧЕline

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