Виклик про домашнє насильство: одеситка побила та покусала поліцейську, — соцмережі

За словами очевидців, дівчина накинулася на 25-річну поліцейську. Службовиця отримала забій щелепи й укус внутрішньої частини стегна.

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Одеські поліцейські отримали виклик про домашнє насильство в центральній частині міста. Після їхнього прибуття на них накинулася 18-річна дівчина. Про це 21 вересня повідомили в місцевому Telegram-каналі "Х***ая Одесса" з посиланням на очевидців.

Повідомляється, що внаслідок конфлікту з дівчиною в неадекватному стані постраждала 25-річна лейтенантка поліції. Правоохоронниця отримала забій щелепи й укус внутрішньої частини стегна.

Дівчину затримали й доставили до місцевого відділку поліції для з'ясування всіх обставин.

У поліції поки що не коментували інцидент із нападом на службовців.

Раніше повідомлялося про те, що одеситка через застосунок для виклику таксі вибрала опцію перевезення тварин. Виявилося, що машина потрібна була для того, щоб перевезти її п'яних чоловіка та сина.

Нагадаємо, у поліції повідомляли, що одесит вкрав у сусідки черепаху та зварив із неї суп. Викрадача-гурмана затримали.

Нагадаємо також, що в Одеській області школярка вкрала корову односелиці та здала її "на м'ясо". За тварину вона отримала 16 тисяч гривень.