У Румунії обурені, що в Україні друкують підручники з "молдовської мови": у МОН відповіли

У румунські ЗМІ через помилку видавців потрапили фото нових підручників для українських школярів. Їхні обкладинки прикрашає офіційно "скасований" урядом термін.

У Румунії обурені тим, що українських дітей планують і надалі навчати "молдовській мові". Про це йдеться у матеріалі місцевого ЗМІ Libertatea від 15 листопада.

Журналісти оприлюднили фото книжок, які готує видавництво "Світ" до наступного навчального року. Повідомляється, що його фінансує український уряд.

Підручники з "Молдовської мови" та "Молдовської й світової літератури" нібито друкують для румунських учнів 5 класу. Вони мають надійти у школи вже восени 2024 року.

Фото підручника з "Молдовської мови" Фото: libertatea.ro

Медіа отримали обкладинки майбутніх підручників від голови румунської національно-культурної асоціації "Бессарабія" Анатолія Попеску. Видавці надіслали йому матеріали поштою помилково. Він розповів, що в школи на Одещині не надходило вказівок щось змінювати у викладанні "молдовської мови".

"Ніхто не чув про жодне рішення української виконавчої влади, про яке прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку з великою помпою повідомив громадськість одразу після першого спільного засідання двох урядів 18 жовтня", — підкреслив Попеску.

Фото підручника з "Молдовської мови" Фото: libertatea.ro

Журналісти звернулись за коментарем у видавництво. Там відповіли, що не мають повноважень зупиняти роботу над підручниками. Керівник компанії також підтвердив, що не отримував ніякого рішення про відмову від словосполучення "молдовська мова" в освітній сфері.

Відповідь МОН

16 листопада у Міністерстві освіти й науки України відреагували. Пресслужба підтвердила, що уряд ухвалив використання поняття "румунська мова" замість "молдовської мови".

"Наразі триває робота щодо приведення у відповідність до цього рішення чинного законодавства України, що передбачає багато внутрішніх нормативно-правових актів. Окремо зауважуємо, що всі подальші акти уряду будуть ухвалювати з урахуванням домовленостей. А всі державні службовці, які допускатимуть порушення рішення уряду, будуть дисциплінарно відповідальними", — завірили у Міносвіти.

У міністерстві пояснили, що підручники були затверджені ще у травні, а основний тираж був надрукований влітку.

"Сьогодні Міністерство освіти й науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою", — зазначила пресслужба.

Реакція Попеску

Анатолій Попеску опублікував пресреліз МОН у своїх соцмережах та поділився, що почувається щасливим через нього.

"Перемогли деякі вітряні млини", — написав він.

Публікація Анатолія Попеску у соцмережах Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що Україна офіційно відмовляється від використання терміну "молдовська мова". Румунський прем’єр Марчел Чолаку підкреслював, що це словосполучення є "винаходом РФ".