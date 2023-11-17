На Волині випав перший сніг: в яких областях буде сніжити слідом (фото, карта)

За прогнозами синоптиків, опади у вигляді мокрого снігу 18 листопада очікуються у кількох регіонах України.

У Волинській області випав перший сніг. Жителі Любомльщини та Турійщини вранці 17 листопада оприлюднили знімки своїх засніжених подвір'їв, передає видання "Конкурент".

Світлинами користувачі поділилися у соцмережах. Зокрема, кажуть, сніг випав вночі у Любомльському районі, а на Турійщині сніжити почало зранку.

Щодо прогнозів синоптиків, то вони обіцяють сніг у західних та центральних регіонах України.

Прогноз погоди на вихідні

Цими вихідними, 18-19 листопада, по всій Україні очікується погіршення погодних умов, проте, за словами синоптиків, це ще не основне похолодання. Мокрий сніг передбачають на заході та у центральній частині України.

Якою буде погода у суботу, 18 листопада

Погода в Україні 18 листопада

Так у суботу по всій Україні синоптики очікують звичну для середини листопада погоду.

У Сумській і Чернігівській областях буде найпрохолодніше — термометри покажуть близько +1. У західних регіонах теж прослідковуються низьки температури — від 0 градусів, а в центральних регіонах країни, Києві очікується +2…+4.

У східних і південно-східних областях температура буде трохи вищою — +5…+8, на півдні — +9.

На півночі і сході України в суботу буде без істотних опадів. А ось жителям решти регіонів синоптики радять без нагальної потреби не залишати дім. У всіх західних областях, окрім Закарпаття, сніжитиме, в центрі країни можливий мокрий сніг, а на півдні та південному сході можливі дощі.

Якою буде погода у неділю, 19 листопада

Погода в Україні 19 листопада

У неділю похолодає і в південних областях. Там термометри покажуть +4…+6 градусів. У центральних, східних і південно-східних областях повітря прогріється до +2…+4. На заході та півночі країни синоптики прогнозують близько 0 °С.

У Києві в неділю буде хмарно з проясненнями. У Львові, західних і північних областях обійдеться без істотних опадів, а от центральні та східні регіони накриє дощами зі снігом. На півдні та південному сході можливі сильні дощі.

Нагадаємо, раніше відома фахівчиня з погоди Наталка Діденко зазначала, що листопад в Україні "переходить у власну зрілість". За її прогнозом погоди, на Україну суне холодний циклон. 17 листопада на Заході очікується хмарна волога погода із дощем та мокрим снігом. А у 20-х числах листопада очікується значне похолодання — подекуди до 14 градусів морозу і сніг.

А за попереднім прогнозом на листопад, середня місячна температура повітря мала б становити приблизно 2–7 градусів тепла.