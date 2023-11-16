На Україну насувається значне похолодання та мокрий сніг: де буде морозно (карта)

До кінця тижня в Україні очікується погіршення погодних умов, проте, за словами синоптикині Наталки Діденко, це ще не основне похолодання. Вже найближчим часом подекуди буде до 14 градусів морозу.

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Листопад в Україні "переходить у власну зрілість". За прогнозом погоди синоптикині Наталки Діденко, на Україну чекають мокрий сніг та мінусова температура. Першим під холодний циклон потрапить захід. 17 листопада там очікується хмарна волога погода із дощем та мокрим снігом. А у 20-х числах листопада очікується значне похолодання — подекуди до 14 градусів морозу і сніг.

За прогнозом Діденко, на Україну насувається мокрий сніг, що синоптики вважають звичною "логістикою двадцятих чисел листопада, а також класичною ознакою наших українських Революцій".

Похолодання та мокрий сніг підбираються на західну частину України.

Погода в Україні від 17 листопада: де чекати на мокрий сніг

Завтра, 17-го листопада, через діяльність активного циклону з південного заходу Linus в західних областях України очікується хмарна волога погода із дощем та мокрим снігом. До негоди приєднається сильний вітер південно-східного напрямку.

На Україну суне холодний циклон

В Карпатах сніг, температура вночі та вдень 0–5 морозу.

Невеликі дощі можливі у східній частині України.

На решті території у п'ятницю, 17 листопада істотних опадів не передбачається.

Температура повітря по всій Україні

На всій території України температура повітря знизиться.

Найближчої ночі проти 17 листопада на заході та півночі країни очікують від 3 тепла до 3 морозу, на решті території 2–7 градусів тепла.

А впродовж дня очікується 3–8 градусів вище нуля, на півдні 7–11 градусів тепла.

Тим часом, за інформацією Укргідрометцентру, температура вночі від 3 градусів тепла до 2 морозу; вдень 0–5 тепла, у південних областях та на Закарпатті 4–9 тепла, на півдні Одещини до 13 тепла.

Прогноз погоди по всій Україні

Погода у Києві

У Києві буде хмарно, але без істотних опадів. Вночі синоптикиня каже про 1–3 градуси тепла.

"На околицях до мінус одного, вдень п'ятниці — близько 4 градусів тепла", — передбачає Діденко.

Однак киянам слід підготуватися до значних поривів вітру. Він буде переважно південно-східний, 7-12 м/с.

17 листопада — хмарно, вдень +4…+1;

18 листопада — хмарно, вдень +4…+1;

19 листопада — переважно без опадів, вдень +2…+1;

20 листопада — хмарно, вдень +2…0;

21 листопада — дощ і мокрий сніг, вдень +3…0.

Значне похолодання: коли очікувати

За даними Діденко, наприкінці цього тижня температура повітря знизиться до невеликих "мінусів", а вночі 23 і 24 листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно зниження температури до -10 і навіть -14 градусів.

Нагадаємо, що за попереднім прогнозом на листопад, середня місячна температура повітря мала б становити приблизно 2–7 градусів тепла.