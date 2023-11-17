Госпіталізовано понад 70 курсантів: в одеському ліцеї ВМС сталося масове отруєння, — ЗМІ

Це вже не перший випадок, коли курсанти ліцею потрапляють до медзакладу з отруєнням. Останній випадок стався у вересні цього року, тоді повідомлялося, що отруїлося близько 46 осіб.

В одеському ліцеї військово-морських сил отруїлося 100 курсантів. Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Видання пише, що, за попередньою інформацією, отруєння сталося через неякісні продукти, з яких готували їжу у їдальні. До медзакладу з ознаками отруєння звернулося 100 осіб, 76 з них було госпіталізовано.

Також зазначається, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення санітарних норм.

На момент написання матеріалу жодних офіційних заяв на сторінці ліцею, або ж на сайті поліції Одеської області не було.

Отруєння курсантів в Одесі: що відомо

Про отруєння курсантів місцеві Telegram-канали повідомляли ще декілька днів назад. Зокрема, 8 листопада повідомлялося, що з ознаками отруєння у лікарню потрапило 25 курсантів у стані середньої тяжкості.

Вже невдовзі, 14 листопада, публікували інформацію, що у лікарню через отруєння потрапило ще 8 курсантів ліцею.

Варто зазначити, що це не перший випадок отруєння у навчальному закладі. У вересні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння 46 осіб, які потрапили у лікарню. У соцмережах повідомляли, що кількість жертв є більшою та становить близько 70 осіб. Усі курсанти неповнолітні та мають від 14 до 16 років.

Тоді повідомлялося про дві ймовірні причини отруєння – неякісна ковбаса та знищення тарганів у їдальні.

Нагадаємо, 5 липня в Одеській області через куплений в магазині алкоголь сталося масове отруєння людей. Повідомлялося, що четверо осіб загинули, а ще семеро перебували у критичному стані.

Окрім того, у серпні в Тернопільській області близько 17 осіб звернулися до лікарні з отруєнням після відвідування суші-бару.