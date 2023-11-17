Комітет Ради не підтримав скасування заочної форми навчання в Україні, — Гришина

"Заочка" залишається, тому що в профільному комітеті вдруге не підтримали її скасування, розповіла голова підкомітету парламенту з питань вищої освіти.

Під час засідання комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради не підтримали скасування в Україні заочної форми навчання для здобуття вищої освіти. Про це повідомила народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти та заступниця голови фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

За її словами, комітет вдруге виключив норму про скасування заочної форми навчання.

"Сьогодні під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій ми вдруге виключили норму про скасування заочної форми навчання. Цього разу із законопроєкту №10177 щодо розвитку освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті", — написала Гришина.

Історія з голосуванням про скасування заочної форми навчання в Україні

8 листопада Юлія Гришина вже пояснювала ситуацію із голосуванням законопроєкту, де містився пункт про скасування заочної й вечірньої форм навчання.

Тоді депутати віддавали свої голоси за законопроєкт №10092. Він був ухвалений і там справді був пункт про скасування заочної й вечірньої форм навчання, проте члени освітнього комітету під час розгляду законопроєкту 13 жовтня рекомендували прибрати цей пункт. Тож на засіданні 8 листопада законопроєкт був проголосований за виключенням вище згаданого пункту.

17 листопада комітет розглядав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті" №10177. Цього разу вже з нього було вилучено пункт про скасування заочної форми навчання, про що і повідомила Юлія Гришина.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирав випадки, коли студентів можуть призвати на службу в Україні. Право на відстрочку мають студенти будь-яких навчальних закладів, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання.