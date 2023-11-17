Отримав 5 кульових поранень: співак-волонтер виконає гімн перед матчем Україна — Італія

Сергій Іванчук до вторгнення проходив навчання в Італії, проте війна скоригувала його плани. Артист повернувся додому і став волонтером, але в зоні бойових дій нарвався на ворожу ДРГ.

Український оперний співак Сергій Іванчук, який дістав серйозні поранення в зоні бойових дій, виконає гімн країни на футбольному матчі. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу в Instagram 17 листопада.

Чоловік ще до повномасштабного вторгнення виїхав до Італії, де навчався на оперного співака. Після 24 лютого він прийняв для себе рішення повернутися додому і стати волонтером, адже розумів важливість допомоги в умовах війни.

Сергій Іванчук доправляв гуманітарну допомогу та евакуював людей із зон бойових дій у Харківській та Сумській областях, проте один день змінив його життя.

"10 березня (2022 року, — ред.) він потрапив під постріл ворожої ДРГ, де отримав п'ять кульових поранень. Одна з куль прострелила легеню. Сергій боровся за життя до останнього і, завдяки українським хірургам, не лише вижив, а й почав знову співати", — ідеться в повідомленні.

Наразі оперний співак перебуває на лікуванні та реабілітації в Німеччині, проте продовжує пам'ятати про війну і проводить благодійні заходи та концерти. Завдяки своїм діям Сергій Іванчук зібрав уже понад 2 мільйони євро на допомогу Україні.

Уже 20 листопада в німецькому місті Леверкузен відбудеться матч Україна — Італія. Це вирішальний тур відбіркового турніру перед чемпіонатом Європи 2024 року і перед поєдинком Сергій Іванчук заспіває гімн України, щоб надихнути спортсменів перед важливою грою.

До слова, в Українській асоціації футболу зазначили, що після гри буде проведено благодійний аукціон, на якому розіграють футболки, а також м'ячі з автографами українських футболістів.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що Мірча Луческу подав у відставку і завершив кар'єру тренера. На пресконференції після поразки від своєї колишньої команди тренер "Динамо" сказав, що йому було складно працювати в умовах, коли кожен матч починається з хвилини мовчання