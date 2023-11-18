"Детективна історія": Ірина Фаріон відреагувала на "пінг-понг" зі своїм звільненням

Викладачка заявила, що досі так і не отримала папери з університету і сама вже має бажання почати процес звільнення тих, хто звільнив її.

На сайті Львівської політехніки зник і знову з'явився допис про звільнення з посади викладачки і професорки універститету Ірини Фаріон. Мовознавиця відреагувала на такий "пінг-понг" зі своїм звільненням у своєму телеграм-каналі.

"Нині впродовж дня тривали детективні історії зі зникненням чи знову появою на офіційних сторінках Міносвіти та Львівської політехніки наказу про моє звільнення. Щиро зізнаюся: маю одну з найсолодших мрій того наказа вже врешті-решт отримати поштою і почати процес звільнення тих, хто мене звільнив від їхнього ж нікчемства", — прокоментувала вона.

Так, 17 листопада, із сайту Львівської політехніки та соцмереж вишу зникла інформація про звільнення викладачки Ірини Фаріон — при переході за посиланням на новину на екрані видавало "У вас недостатньо прав для доступу до цієї сторінки".

Пізніше допис знову з'явився на сайті. У ньому йдеться про те, що "відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю Національний університет "Львівська політехніка" з 16 листопада 2023 року розриває трудову угоду з професоркою кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Іриною Фаріон".

За що звільнили Ірину Фаріон

4 листопада викладачка Національного університету "Львівська Політехніка" Ірина Фаріон заявила, що не може називати українських військових, які спілкуються російською мовою, українцями. Вона заявила, що такі військовослужбовці "ганьблять ЗСУ".

Студентам НУ "Львівська політехніка" не сподобалася така позиція викладачки і вони вийшли на мітинг з вимогою її звільнити.