У Польщі підліток з ножем накинувся на дівчинку з України: після нападу дитину ввели в кому

Дівчинка йшла в магазин, коли на неї накинувся невідомий і завдав ударів гострим предметом в шию та обличчя. Скривавлена дитина встигла зателефонувати мамі.

У Польщі 16-річний підліток з гострим предметом напав на 12-річну дівчинку з України. Дитина отримала серйозні поранення. Про це повідомляє місцевий новинний сайт Rzeszow-news.

Інцидент стався кілька днів тому у Жешуві. За словами мами потерпілої дитини, вона з доньками поверталася додому. її 12-річна донька залишилася біля під'їзду, бо хотіла зайти до магазину. В цей момент до неї підбіг невідомий і вдарив гострим предметом в область шиї та голови. Скривавлена дитина встигла набрати маму і повідомити про напад на себе.

Жінка викликала швидку та поліцію.

Дівчинку доправили до лікарні. Правоохоронці почали шукати нападника. Незабаром його затримали. Кривдником українки виявився 16-річний хлопець, громадянин України, який проживає в Жешуві. Його затримали і помістили до спецпритулку.

Потерпіла дівчинка перебуває в воєводській клінічні лікарні Жешува, де її ввели в кому, а також прооперували. Наступного дня після хірургічного втручання дитину вивели з коми.

Правоохоронці з'ясовують, що пов'язувало 12-річну дівчинку з 16-річним нападником. Наразі слідство стверджує, що нічого не вказує на те, що напад був вчинений на тлі родинного чи іншого конфлікту.

Поліцейські допитали 16-річного хлопця, але він відмовився давати свідчення і визнавати себе винним у нападі.

Прокуратура вважає, що затриманий юнак вже може відповідати за свої дії як дорослий. Він може отримати до 25 років ув'язнення. Остаточне рішення в цьому випадку ухвалюватиме сімейний суд.

Нагадаємо, що у Польщі у родини українців на балконі знайшли пакет із тілом немовляти.

Раніше повідомлялося, що у Польщі, рятуючи подругу, загинув хлопчик з України. 14-річна дівчина вийшла на залізничні колії, а її приятель — 13-річний хлопець з України намагався її врятувати.