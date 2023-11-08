У Польщі на закинутому кладовищі знайшли тіло українки, яка перебувала у розшуку: подробиці

Жінка зникла з місцевої лікарні ще 20 жовтня, і після цього про її долю було нічого невідомо.

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У Люблині на території колишнього крадовища знайшли тіло українки. Вона перебувала у розшуку вже майже 2 тижні. Про це пише польське видання lublin112.

Тіло жінки в кущах на єврейському кладовищі на вул. Лечінського в Любліні виявили випадкові перехожі. Вони повідомили до поліції.

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Правоохоронці під керівництвом прокурора провели огляд місця події. Лікар, який брав участь у заходах, попередньо виключив причетність до смерті українки третіх осіб. За рішенням прокуратури тіло жінки відправили на судово-медичну експертизу.

Як з’ясувалося, це безвісти зникла 50-річна громадянка України, пошуки якої тривали з 20 жовтня.

Кладовище, де знайшли тіло українки

Правоохоронці встановили, що жінка покинула лікарню і з тих пір не виходила на зв'язок з рідними. Наразі слідчі встановлюють обставини її смерті.

Нагадаємо, що у Польщі українець врятував громадянина Латвії з інвалідністю. Громадянин України помітив, як з автомобіля невідомі люди витягли інвалідний візок, на якому сидів чоловік без обох ніг.

Раніше повідомлялося, що у Польщі, рятуючи подругу, загинув підліток з України. Дівчина вийшла на колію, а він побачив потяг і намагався запобігти трагедії.