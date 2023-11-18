Напад на журналіста Михайла Ткача: поліція Київщини розпочала кримінальне провадження

За інформацією правоохоронців, журналіст звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження. А медики повідомили про вказаний факт поліцію.

На журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача у пʼятницю, 17 листопада, здійснили напад під час зйомки біля ресторану "Тандир" у селищі Козин. Слідчі Головного управління Національної поліції в Київській області розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

За словами правоохоронців, заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило.

Окрім того, як зазначили в ГУНП, встановлено, що сьогодні, 18 лютого, Михайло Ткач звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторану.

"Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках", — наголошують у повідомленні.

Правоохоронці додали, що розпочато досудове розслідування, у ході якого "можлива додаткова кваліфікація".

На Михайла Ткача напали під час зйомки: що відомо

Нагадаємо, за словами Ткача, 17 листопада близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану "Тандир" на Київщині, де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора.

Як зазначив працівник видання, поблизу закладу було багато автомобілів. Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

Ткач наголосив, що повідомив охорону, що є журналістом "Української правди". Однак, один з них підійшов і вдарив по камері, а також завдав удару й самому працівнику ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Михайло Ткач повідомляв, що в центрі Києва попри комендантську годину працює заклад Boho Club. Поки в поліції не дізнались, що їм дзвонять журналісти, вони погрожували викликати представників військкомату.