У Києві пролунав вибух: загинули військовий і жінка (фото)
До поліції зателефонував чоловік і повідомив, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.
У Києві в Дніпровському районі ввечері, 19 листопада, пролунав вибух. В одній з квартир багатоповерхівки здетонувала граната. Загинули двоє людей. Про це повідомляє поліція Києва.
На місце пригоди одразу прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.
"До поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі. Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі", — йдеться в повідомленні поліції.
Також відомо про ще одного постражалого — це брат загиблого військовослужбовця. Він отримав поранення, і його ушпиталили.
У поліції Києва зазначили, що після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.
Нагадаємо, що ізраїльтянин британського походження відбивався від бойовиків ХАМАС, викидаючи гранати, які кидалися в бомбосховище. Але одна з гранат розірвалася в нього в руках.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік прийшов з гранатою у військкомат. За попереднім висновком експертів, йдеться про страйкбольну гранату.