У Києві пролунав вибух: загинули військовий і жінка (фото)

До поліції зателефонував чоловік і повідомив, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.

У Києві в Дніпровському районі ввечері, 19 листопада, пролунав вибух. В одній з квартир багатоповерхівки здетонувала граната. Загинули двоє людей. Про це повідомляє поліція Києва.

На місце пригоди одразу прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

"До поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі. Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі", — йдеться в повідомленні поліції.

Фото з місця події (телеграм-канал "Труха")

Також відомо про ще одного постражалого — це брат загиблого військовослужбовця. Він отримав поранення, і його ушпиталили.

У поліції Києва зазначили, що після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що ізраїльтянин британського походження відбивався від бойовиків ХАМАС, викидаючи гранати, які кидалися в бомбосховище. Але одна з гранат розірвалася в нього в руках.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік прийшов з гранатою у військкомат. За попереднім висновком експертів, йдеться про страйкбольну гранату.