Зловив 7 гранат, але 8-ма його вбила: герой урятував десятки людей під час атаки ХАМАС, — ЗМІ (відео)

Ізраїльтянин британського походження відбивався від бойовиків ХАМАС, викидаючи гранати, які кидалися в бомбосховище. Але одна з гранат розірвалася в нього в руках.

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22-річний Анер Шапіро загинув під час нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня. Але при цьому він врятував життя десятків ізраїльтян, кидаючи гранати в нападників. Про це повідомляє The Mirror.

Ізраїльтянин британського походження відбивався від бойовиків ХАМАС, викидаючи гранати, які нападники кидали в бомбосховище, де намагалися сховатися відвідувачі фестивалю Supernova. Але зрештою він не вижив.

22-річний Анер Шапіро загинув 7 жовтня під час атаки хамасівців на музичному фестивалі біля кордону із Сектором Гази. Він прийшов на допомогу іншим учасникам рейву.

Повідомляється, що йому вдалося зловити сім кинутих гранат, кожна з яких могла завдати смертельних поранень.

Очевидці розповіли, що він стояв біля входу в бомбосховище, всередині якого ховалися 30 інших молодих людей. Бойовики ХАМАС, зі свого боку, кидали гранати всередину, а Шапіро їх ловив.

"Він стояв біля входу і викидав гранати, йому вдалося врятувати стількох людей", — сказала свідок події.

На опублікованому відео видно, що більшість гранат детонують біля входу до сховища, але наприкінці звучить сильний вибух у проході до приміщення. Восьма грана, як повідомляється, вибухнула в руках героя.

Анер Шапіро

Відео інциденту, зняте відеореєстратором, було опубліковано в ізраїльському Telegram-каналі South First Responders.

Відео, зняте під час нападу бойовиків ХАМАС

Нагадаємо, що, за повідомленнями ЗМІ, операція Ізраїлю в Газі розчарувала США через загибель цивільного населення.

Також повідомлялося, що військовий корабель США збив дрон над Червоним морем, який був випущений з території Ємену.