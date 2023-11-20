Вищий антикорсуд заарештував сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського

Гладковського-молодшого звинувачують у розкраданні 13 мільйонів гривень і подальшому відмиванні коштів. Зараз він перебуває за межами України.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря. Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що Гладковського-молодшого звинувачують у розкраданні 13 мільйонів гривень і подальшому відмиванню коштів.

Зараз обвинувачений Ігор Гладковський перебуває за межами України.

6 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому директору "Укрспецекспорту" Павлу Букіну і синові колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському. Останньому інкримінують розкрадання в оборонній сфері. Раніше Олег Гладковський вирішив судитися з НАБУ, оскільки вважає, що його сім'ю "переслідують".

По якій справі звинувачують Ігоря Гладковського

У 2019 році розслідування Bihus.Info виявило, що син заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського є одним з організаторів схем з розкрадання в оборонному комплексі. Протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року він укладав договори ДК "Укрспецекспорт" про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14 377 249,99 грн. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала 12 947 075,99 грн.