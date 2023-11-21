Вакцини немає: на Київщині зафіксували випадок захворювання на гепатит А

Випадок гострого гепатиту А зафіксували в Київському обласному спортивному коледжі, зокрема в одній зі співробітниць. У групу ризику увійшли 84 особи, що перебували в контакті з хворою, зазначають медики.

У Броварах Київської області зафіксували випадок захворювання на вірусний гепатит А. Про це повідомила директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко, передає "Трибуна — Бровари".

Вона зазначила, що випадок гострого гепатиту А зафіксували в Київському обласному спортивному коледжі, пацієнткою стала одна зі співробітниць. За інформацією Левченко, зараження могло відбутися контактно-побутовим шляхом, тоді як зараження через харчові продукти та воду виключили.

З її слів, наразі в коледжі тривають протиепідемічні заходи, навчальний заклад закрили на карантин. Крім цього, в групу ризику увійшли 84 особи, вони перебували в контакті з хворою. Натомість згідно з рекомендаціями МОЗ, діти перебуватимуть під медичним наглядом протягом 35 днів з моменту виявлення випадку захворювання, також проведуть відповідні лабораторні біохімічні аналізи. Олена Левченко повідомила, що в Україні, крім Вінницької області, немає вакцини проти вірусного гепатиту А.

Начальниця відділу охорони здоров’я Ніна Хорошаєва наголосила, що формується виїзна бригада медиків, зокрема медична сестра візьме зразки крові в контактних осіб. За результатами аналізів крові, медики зроблять подальші висновки і зможуть спланувати протиепідемічні заходи.

Хорошаєва зазначила, що для проведення таких заходів потрібно отримати згоду батьків або тренера. Крім цього, четверо дітей, які перебували в контактній групі ризику, перебувають в лікарні, в них діагностували коронавірус та ГРВІ, поки підозри на гепатит А — немає. Натомість медики спостерігатимуть за дітьми коледжу протягом всього інкубаційного періоду — 35 діб.

Нагадаємо, 24 жовтня в одному з районів Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А. Зокрема, 60 людей госпіталізували з підтвердженим діагнозом, серед хворих — 14 дітей.

13 листопада заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін зазначив, що дослідники розглядали два джерела епідемії — питна вода та міські ринки. З його слів, масованість захворювання серед вінничан говорить про те, що джерелом вірусної інфекції може бути питна вода.