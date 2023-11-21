Навчання під час війни: як зібрати рюкзак безпеки для дитини, – МОЗ (інфографіка)

В міністерстві вважають, що рюкзак безпеки, який дитина триматиме в школі, має врахувати не тільки базову безпекову складову, а й турботливу.

Новий навчальний рік, як і минулий, почався в умовах війни та постійних повітряних тривог. Загрози обстрілів і перебування під час занять у сховищах стають звичним елементом навчального процесу. Про те, як батькам підтримати дитину, коли вона знаходиться у школі, порадили в Міністерстві охорони здоров’я України.

"Якщо вдома батьки чи опікуни розуміють як підтримати дитину, то в школі ваша дитина буде у компанії однолітків та з вчителями, тож важливо, щоб дитина не переживала про те, що вона без своїх важливих дорослих", – кажуть у МОЗ.

Щоб створити дитині комфортні умови під час повітряних тривог, у відомстві радять пояснити їй, що буде відбуватися в школі. Дитина має зрозуміти, що навіть коли поруч немає батьків, з нею буде вчителька або куратор, чиїх інструкцій слід чітко дотримуватися.

"Додатково, радимо вам зібрати рюкзак безпеки, який дитина триматиме в школі і врахувати не тільки базову безпекову складову, а й турботливу", – додали в Міністерстві.

Безпекова складова рюкзака школяра

кілька снеків, які до смаку дитині, мають довгий термін зберігання та невибагливі до температурного режиму;

питна вода – пляшка 0,5 або 1 літр, в залежності від того, як багато звикла пити дитина;

сухі та вологі серветки;

антисептичний засіб у зручному невеличкому пакуванні;

ліки, які дитина приймає постійно та інструкцію, як їх приймати (переконайтеся, що вчитель попереджений про те, що дитині можуть знадобитися ліки);

записка з особистими даними дитини та контактами найближчих родичів (для кращого зберігання заламінуйте записку);

телефон та заряджений павербанк (якщо у дитини немає телефону, контакти батьків чи опікунів мають бути у вчителя).

Що покласти в рюкзак безпеки школяра Фото: Facebook / МОЗ

Рюкзак безпеки – емоційна та розважальна складова

Додайте до рюкзака безпеки ті речі, які допоможуть дитині відволіктися від тривожної ситуації та нагадають про любов і турботу рідних. Це може бути:

олівці та розмальовки або альбом для малювання;

улюблена іграшка, або антистрес-іграшка (наприклад, pop it);

повітряний пластилін;

книга – друкована, електронна або в аудіоформаті;

навушники, якщо ваша дитина користується гаджетами, або просто беруші, щоб знизити звукове навантаження на випадок сильного обстрілу.

Що покласти в рюкзак безпеки школяра Фото: Facebook / МОЗ

Обов'язково покладіть якусь річ, що нагадає дитині про близьких людей:

спільне фото чи колаж;

підтримуючу записку або малюнок;

якусь дрібничку, що асоціюється у дитини з приємними спогадами.

Збираючи рюкзак безпеки школяра, зверніть увагу на те, щоб його вага була підйомною для дитини.

Що покласти в рюкзак безпеки школяра Фото: Facebook / МОЗ

Нагадаємо, що потрібно знати батькам школярів про підготовку до уроків. Навчання під час повномасштабної війни — справжній виклик не тільки для дітей, але й для їхніх родин та вчителів.

Раніше Фокус писав, як розпочався навчальний рік у школах України. За словами глави МОН Оксена Лісового, головний пріоритет — безпека, тому школи пропонують різні формати навчання, включно з очною присутністю, дистанційним навчанням і комбінованим підходом.