Навчання під час війни: як зібрати рюкзак безпеки для дитини, – МОЗ (інфографіка)
В міністерстві вважають, що рюкзак безпеки, який дитина триматиме в школі, має врахувати не тільки базову безпекову складову, а й турботливу.
Новий навчальний рік, як і минулий, почався в умовах війни та постійних повітряних тривог. Загрози обстрілів і перебування під час занять у сховищах стають звичним елементом навчального процесу. Про те, як батькам підтримати дитину, коли вона знаходиться у школі, порадили в Міністерстві охорони здоров’я України.
"Якщо вдома батьки чи опікуни розуміють як підтримати дитину, то в школі ваша дитина буде у компанії однолітків та з вчителями, тож важливо, щоб дитина не переживала про те, що вона без своїх важливих дорослих", – кажуть у МОЗ.
Щоб створити дитині комфортні умови під час повітряних тривог, у відомстві радять пояснити їй, що буде відбуватися в школі. Дитина має зрозуміти, що навіть коли поруч немає батьків, з нею буде вчителька або куратор, чиїх інструкцій слід чітко дотримуватися.
"Додатково, радимо вам зібрати рюкзак безпеки, який дитина триматиме в школі і врахувати не тільки базову безпекову складову, а й турботливу", – додали в Міністерстві.
Безпекова складова рюкзака школяра
- кілька снеків, які до смаку дитині, мають довгий термін зберігання та невибагливі до температурного режиму;
- питна вода – пляшка 0,5 або 1 літр, в залежності від того, як багато звикла пити дитина;
- сухі та вологі серветки;
- антисептичний засіб у зручному невеличкому пакуванні;
- ліки, які дитина приймає постійно та інструкцію, як їх приймати (переконайтеся, що вчитель попереджений про те, що дитині можуть знадобитися ліки);
- записка з особистими даними дитини та контактами найближчих родичів (для кращого зберігання заламінуйте записку);
- телефон та заряджений павербанк (якщо у дитини немає телефону, контакти батьків чи опікунів мають бути у вчителя).
Рюкзак безпеки – емоційна та розважальна складова
Додайте до рюкзака безпеки ті речі, які допоможуть дитині відволіктися від тривожної ситуації та нагадають про любов і турботу рідних. Це може бути:
- олівці та розмальовки або альбом для малювання;
- улюблена іграшка, або антистрес-іграшка (наприклад, pop it);
- повітряний пластилін;
- книга – друкована, електронна або в аудіоформаті;
- навушники, якщо ваша дитина користується гаджетами, або просто беруші, щоб знизити звукове навантаження на випадок сильного обстрілу.
Обов'язково покладіть якусь річ, що нагадає дитині про близьких людей:
- спільне фото чи колаж;
- підтримуючу записку або малюнок;
- якусь дрібничку, що асоціюється у дитини з приємними спогадами.
Збираючи рюкзак безпеки школяра, зверніть увагу на те, щоб його вага була підйомною для дитини.
Нагадаємо, що потрібно знати батькам школярів про підготовку до уроків. Навчання під час повномасштабної війни — справжній виклик не тільки для дітей, але й для їхніх родин та вчителів.
Раніше Фокус писав, як розпочався навчальний рік у школах України. За словами глави МОН Оксена Лісового, головний пріоритет — безпека, тому школи пропонують різні формати навчання, включно з очною присутністю, дистанційним навчанням і комбінованим підходом.