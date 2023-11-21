Тривалі тривоги через зліт російських МіГ: фахівці шукають рішення, — ПС ЗСУ (відео)

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, рішення щодо тривалості повітряних тривог в Україні є питанням не тільки безпеки, це — питання збереження людського життя.

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Рішення щодо тривалих повітряних тривог через зльоти російських винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К шукають у профільних відомствах із залученням провідних фахівців. Про це 21 листопада розповів речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна — Укрінформ".

"Наскільки я знаю, проводиться робота в профільних міністерствах і відомствах. Керівництво та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення непросте. Питання відповідальності, питання безпеки, питання людського життя. Потрібне рішення, яке б задовольнило… Люди хочуть розуміти, як це все відбуватиметься", — заявив Юрій Ігнат.

Він зазначив, що багатогодинні польоти цих літаків Збройних сил Російської Федерації блокують життєдіяльність нашої держави, впливають на економіку й освітній рівень.

"Це турбує суспільство. Яким буде це рішення, треба дочекатися. Повітряні сили й надалі надаватимуть інформацію щодо небезпеки, а також інформуватимуть у публічному просторі", — зазначив речник.

Тривалі сигнали повітряної тривоги

В Україні дедалі частіше лунають тривалі сигнали повітряної тривоги, які спричинені тривалими польотами російських літаків МіГ-31К. Це негативно позначається на економіці України. На думку військового аналітика Олександра Коваленка, Україна не має можливості знищувати ворожі винищувачі, тому необхідно переглянути реакцію суспільства на їхній зліт. "МіГ-31к — це всього лише одна ракета "Кинджал", яку можуть запускати по території України. Одна ракета на всю територію України. Тобто вся країна повинна перебувати в режимі економічної паузи через одну ракету", — сказав він.

Зазначимо, 15 листопада президент Зеленський доручив командуванню знайти рішення, щоб злети МіГ-31, носія "кинджалів", не шкодили українській економіці. Водночас Юрій Ігнат пояснив, що тривоги стали довшими, оскільки росіяни почали дозаправляти винищувачі в повітрі.