Вміст пестицидів вищий за норму в 33 рази: до України завезли отруйні мандарини з Єгипту (фото)

Фрукти було оброблено небезпечним для здоров'я дуже отруйним пестицидом, який використовують для боротьби зі шкідниками.

В Україну потрапили отруйні фрукти, зокрема, мандарини з Єгипту. Про це свідчить інформація на сайті системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів (Rapid Alert System for Food and Feed — RASFF).

Ця партія єгипетських мандаринів є небезпечною для здоров'я людей. Окрім України, цитрусові надійшли з Єгипту до Греції. Там і з'ясували, що вміст пестициду диметоату у фруктах перевищує допустиму норму у 33 рази.

Вміст пестициду у мандаринах перевищує допустиму норму в 33 рази Фото: Rapid Alert System for Food and Feed — RASFF

Що відомо про небезпечні фрукти, які оброблені диметоатом

Зауважимо, що у Греції ці отруйні мандарини в продаж не надійшли. Їх не допустили до реалізації в магазинах, супермаркетах і на ринках. Чи встигли фрукти потрапити в магазини України, поки з'ясовують.

Отруйні мандарини в Україні - RASFF Фото: RASFF

Станом на середину дня 21 листопада реакції від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо цієї ситуації не було.

Що таке диметоат

Диметоат — це хімічна речовина, пестицид (фосфорорганічний інсектицид), що використовують (зокрема в сумішах з іншими активними компонентами) в сільському господарстві для боротьби зі шкідливими комахами.

Диметоат дуже отруйний. Через 30-45 хвилин після введення смертельних та токсичних доз у піддослідних щурів та мишей розвивається тремор і кома.

Отрута швидко проникає в організм під час потрапляння на шкіру та в очі. Фахівці застерігають, що в разі потрапляння пестициду навіть на одяг, слід негайно зняти його і змити сліди речовини з одягу та поверхні шкіри водою.

Симптоми отруєння пестицидами

У людини, яка отруїлася фруктами чи іншими продуктами, обробленими хімічною речовиною диметоатом розвиваються:

головний біль;

нудота;

блювання;

судоми;

слабкість;

порушення зору і звуження зіниць;

почуття здавлення в грудній клітці;

ускладнене дихання;

пітливість;

сльозотеча;

виділення слини з рота або слизу з носової порожнини;

м'язові спазми та кома.

Нагадаємо, 70 курсантів отруїлися в одеському ліцеї ВМС. Фахівці зазначають, що це сталося через неякісні продукти, з яких готували їжу в їдальні. До медзакладу з ознаками отруєння звернулися 100 осіб, 76 із них вже лежать у лікарні.

Раніше в Тернопільській області близько 17 людей звернулися до лікарів з отруєнням після відвідування кафе японської кухні.