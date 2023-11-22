У Києві чоловік прикував себе до малознайомої жінки наручниками і не зміг пояснити свій вчинок

Чоловік і жінка стояли прикуті, поки не приїхала поліція. Ключів від наручників у зухвальця при собі не виявилося.

У Києві у Солом'янському районі чоловік з наручниками підловив малознайому жінку біля супермаркету і скував себе і її наручниками. Бранку визволяли патрульні поліцейські, а свій вчинок правоохоронцям киянин пояснити не зміг. Про це пишуть в соцмережах.

Подія сталася на Чоколівському бульварі.

"До жінки, яка виходила з супермаркету Novus, підбіг чоловік на імʼя Ігор. Він, без жодних слів, схопив її і прикував до себе кайданками. Так вони і стояли, доки на місце не прибули поліцейські", – повідомляють у пабліку.

У пресслужбі патрульної поліції Києва виданню "Обозреватель" інформацію про подію підвердили. Правоохоронці повідомили, що постраждалу після інциденту запросили до поліції, де вона написала на чоловіка заяву. На зухвальця склали протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

У соцмережі повідомили, що жінка візуально знала чоловіка, але жодного спільного майна, стосунків чи ще чогось, що могло б спонукати зробити чоловіка такий вчинок – не має. Також з'ясувалося, що ключів від наручників в чоловіка з собою не було, а будь-які пояснення своїм діям він давати відмовився.

Нагадаємо, що у США жінка втекла від викрадача, який видавав себе за копа. Чоловік показав жінці свій значок, а потім нібито спрямував на жертву електрошокер, одягнув на неї кайданки й посадив у машину.

Раніше повідомлялося, що 87-річна пенсіонерка відбивалася від грабіжника, а потім нагодувала його. Жінка прокинулася рано вранці й побачила чоловіка, який стояв біля її ліжка без сорочки і з ножем у руках.