Новий статус англійської мови: законопроєкт президента прийнято за основу

На думку народних депутатів, мова не повинна слугувати бар'єром для інтеграції України в глобальний світ.

Верховна Рада 22 листопада схвалила в першому читанні проєкт закону про застосування англійської мови в Україні, поданий президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

"Норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу із субтитруванням українською була виключена рішенням комітету", — повідомив Железняк, підтвердивши, що дублювання фільмів буде збережено.

Наразі Україна має статус кандидата в члени Європейського Союзу, проте суттєвим бар'єром для євроінтеграції все ще залишається знання мови. Порівняно з іншими країнами Європи, Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, зокрема англійською.

"Трансформація статусу англійської мови в Україні — це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови — ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Законопроєкт № 9432 — основні положення

Законопроєкт визначає особливості застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я тощо.

"Англійська мова — мова міжнародних конференцій і спортивних змагань, мова комунікації міжнародного наукового товариства та лідер серед мов в інтернеті. Наразі понад 1,5 млрд осіб вивчають англійську мову у світі", — зазначається у пояснювальній записці до проєкту.

Крім того, законопроєкт пропонує визначити посади, на яких претенденти зобов'язані володіти англійською мовою:

посадовці державної служби категорій "А", "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

голови місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції України;

працівники начальницького складу інших правоохоронних органів, начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

прокурори;

співробітники податкових і митних органів, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

керівники суб'єктів державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Також вимога до володіння англійською мовою може висуватися до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Глобальний статус англійської мови

Англійська мова — одна з шести мов ООН, офіційна мова Євросоюзу та інших європейських організацій, НАТО.

Крім того, англійська мова є офіційною мовою у 58 зі 196 країн. Це де-юре, а де-факто і в деяких інших — Бангладеш, Кіпр, Ізраїль, Йорданія, Малайзія, Мальдіви, Шрі-Ланка, ОАЕ тощо.

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