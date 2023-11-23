"Чорти все не заспокояться": в мережі виник скандал через квіти на могилі в Лаврі (фото)

Хризантеми шанувальник Столипіна поклав таємно, обійшовши камери спостереження, яких тут достатньо.

У Києво-Печерській лаврі на могилі Петра Столипіна помітили букет квітів, який став причиною скандалу. Про це повідомила журналістка Соня Соня Кошкіна.

"Могила Петра Столипіна в Лаврі. Того самого "самодєржца", українофоба, автора низки політичних репресій. Якого за всі його "діяння" таки застрели в Києві (чи то з 10 разу, чи з 11 — точно не пам’ятаю). Одним словом, дуже "достойна" була людина. Настільки, що на надгробок в Верхній Лаврі до цього часу іноді приносять квіти. З "абсолютно випадково" "Z"-символікою на обгортці", — написала вона.

Журналстка зазначила, що квіти поклали таємно, обійшовши камери спостереження, яких тут достатньо.

"Тобто на "випадковість" аж ніяк не спишеш. Чорти все не заспокояться — регулярно про себе нагадують, "мітять" територію", — написала вона.

Публікація Кошкіної викликала обурення серед користувачів мережі.

У коментарях під дописом підписники Кошкіної повідомили, що обгортувальна плівка з символікою Z належить постачальнику квітів ZENTOO. Одна із дописувачок зазначила, що фірма-постачальник змінила свій логотип ще торік.

Хто такий Петро Столипін

Петро Столипін — голова Ради Міністрів Російської імперії проводив жорстку політику на укріплення самодержавства, розпустив Думу, увів військово-польові суди, обмежував політичні свободи. Будучи російським націоналістом, вів боротьбу з національними автономіями. Розпочав аграрну реформу, що не була доведена до кінця. Переслідуючи українську мову і культуру, Столипін розсилав свої циркуляри, в яких наказував боротися з "ідеєю відродження старої України і устрою на національно-територіальних засадах".

Нагадаємо, що в РНБО заявили, що насильно виганяти ченців і священиків УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври ніхто не буде. Жодних провокацій, які планує ФСБ РФ на території заповідника, Україна не допустить.

Раніше повідомлялося, що у Києво-Печерській Лаврі могли працювати російські агенти. Після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, на території заповідника почали з'являтися підозрілі люди.