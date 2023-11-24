ГО просить ОГПУ ініціювати процедуру відміни результатів антиконкурентних аукціонів на надра глин на Закарпатті, — ЗМІ

Громадська організація "Геологія України" звернулась із запитом до Офісу генерального прокурора ініціювати подання позову в інтересах держави щодо виявленої змови на аукціонах Держгеонадр з продажу спецдозволів на користування родовищами глин на Закарпатті. В результаті змови переможцями п’яти аукціонів стали компанії керамічної групи "Голден Тайл", передає УНІАН.

"Востаннє ми писали про те, що Антимонопольний комітет України за нашою заявою встановив та визнав наявність змови між ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів" та ТОВ "Арт буд сервіс", а також – між КП "Полонський завод "Маяк" та ТОВ "Арт буд сервіс" під час їхньої участі у п’яти аукціонах з надання спеціальних дозволів на користування надрами …змова підтверджена у вересні, але жодних дій щодо стягнення збитків чи будь-яких інших заходів за порушення законодавства не відбулося досі", – написала на своїй сторінці у Facebook "Геологія України".

Тому організація додатково звернулась в Офіс генпрокурора з закликом вжити заходів реагування: ініціювати питання щодо подання позову в інтересах держави про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та спеціальних дозволів на користування надрами.

"Адже в цій ситуації не просто страждає економіка України, але й назріває питання "подвійних стандартів". Чому ж, до прикладу, після встановлення порушення АМКУ під розіграш двох ділянок газу в Харківській області, Господарський суд міста Києва визнав недійсними результати аукціону з продажу одного із спецдозволів на користування надрами", – зазначають в "Геологія України".

В ГО зауважили, що рішення про визнання недійсними результатів аукціонів на газ суд ухвалив за позовною вимогою керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області.

Нагадаємо, 20 вересня 2023 року АМКУ призначив штрафи компаніям керамічної групи Golden Tile Ceramic Group. За кожне порушення усі три компанії (учасники аукціонів) повинні сплатити по 68 тис. грн на загальну суму 680 тис. грн.

Розглядати цю справу АМКУ почав після звернення, у квітні 2023 року, ГО "Геологія України" про змову на п’яти аукціонах з продажу спецдозволів на користування родовищами глини. Учасниками торгів, які відбулись 6 вересня 2022 року, були ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів", колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" (переможці аукціонів, обидва належать Валентину Шеветовському) та їх опонент ТОВ "Арт Буд Сервіс".

В ГО навели низку фактів про пов’язаність та узгодженість дій між підприємствами Шеветовського та ТОВ "Арт Буд Сервіс". Ну думку "Геологія України" через порушення законодавства про захист економічної конкуренції держбюджет міг недоотримати мільйони гривень.

В групі "Голден Тайл" та в "Арт Буд Сервіс" відмовились прокоментувати журналістам викладену інформацію про факти змови на аукціонах.

В АМКУ підтвердили наявність узгодженої поведінки між відповідачами під час підготовки та участі в аукціонах.

Всього, за інформацією АМКУ, станом на квітень 2023 року, Комітет перевіряв імовірну змову між учасниками у понад 50 аукціонах з продажу спецдозволів на користування надрами.

Видання Nadra.info писало, що рішення АМКУ щодо узгоджених дій на аукціонах Держгеонадр вже призвели до відміни результатів таких торгів. Суди двічі визнавали недійсними спецдзоволи, куплені у змові.