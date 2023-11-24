Хотіли продати через OLX: у Києві врятували хиже "кошеня" з Червоної книги (фото)

Ветеринари давали лише 30% шансів, що маленька рись зможе встати на лапки та одужати. Однак вона виявилась сильнішою, ніж від неї очікували.

У Києві врятували дитинча рідкісної рисі. Деталями поділились у Громадській організації з захисту тварин URSA.

Зоозахисникам повідомили про оголошення на OLX, яке здалося їм "цікавим". "Продавці" виставили на продаж хиже "кошеня", і представники ГО домовились з ними про купівлю.

Тоді до справи доєдналися поліціянти. Вони вилучили рись та направили її на перетримку для врятованих диких тварин до рішення суду.

"Після неналежного утримання дитинча потребувало тривалого лікування. У неї діагностували анорексію, токсокароз, інтоксикацію паразитами з блюванням та діареєю. Ветеринари давали їй 30% шансів на одужання і не були певні, що малеча стане на лапки", — розповіли в організації.

Проте врятоване кошеня відновилось. Дівчинку назвали Урсою, і нині вона росте й набирається сил.

Фото врятованої рисі Фото: ГО URSA / Facebook

"Її вже перевели з ізолятора у великий і теплий вольєр, де вона продовжує свою реабілітацію", — зазначили зоозахисники.

З’ясувалось, що врятоване "кошеня" належить до виду з Червоної книги — євразійської рисі Lynx lynx. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що її вади здоров’я й невідповідний віку розвиток пов’язані з умовами утримання.

Більш того, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, "продавці" не мали належних документів. Тобто ймовірно, тварина була вилучена з дикої природи незаконно.

Фото врятованої рисі Фото: ГО URSA / Facebook

"Місце перебування рисі, як і імена людей, які піклуються про неї, є таємницею слідства і не розголошується з міркувань безпеки", — додали у ГО.

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