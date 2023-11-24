Стрільби на полігоні та гранти на навчання: у всіх вишах України з'являться військові кафедри

За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Вінницького, військові кафедри в системі вищої освіти є важливою потребою.

У системі вищої освіти України з вересня 2024 року введуть пілотні військові кафедри. Базова військова підготовка буде обов'язковою для всіх юнаків, дівчата проходитимуть "воєнку" за бажанням. Про це заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький повідомив в ефірі "Радіо Культура".

За словами заступника міністра, у ситуації, що склалася в країні, військові кафедри є важливою необхідністю.

"Ми розуміємо, що навіть якщо завтра Перемога ми залишаємося в ситуації, де нам потрібні офіцери запасу. І вони нам потрібні у великій кількості. Зараз військова кафедра — фактично платна освіта. Тож людина має заплатити сама за те, що вона має бути офіцером запасу", — пояснив Михайло Вінницький.

У рамках реформи вищої освіти та запровадження військових кафедр у всіх вищих навчальних закладах, Міносвіти пропонує студентам, які отримали грант на часткову оплату навчання, покрити частину оплати, що залишилася, за рахунок бюджету на підготовку офіцерів запасу за умови, що студент проходить військову кафедру.

"Це наступний крок, який буде розвиватися", — підкреслив заступник міністра.

Курс військової підготовки в ЗВО

Військова підготовка в інститутах, університетах та академіях складатиметься з трьох аудиторних кредитів (тобто 90 годин аудиторних занять), після чого студенти отримають військово-облікову спеціальність "Стрілець". Передбачається, що курс військової підготовки відбуватиметься в умовах полігону і триватиме протягом чотирьох тижнів.

У курсі військової підготовки вивчатимуть тактичну медицину, базову стрільбу та інші необхідні військові навички.

Такі зміни в системі вищої освіти перегукуються з новою концепцією кадрової політики Міноборони, нещодавно затвердженою главою відомства Рустемом Умеровим. Нова концепція передбачає відмову від строкової служби як такої і перехід до контрактної форми комплектування армійських кадрів.

Крім того, передбачені рівні можливості для чоловіків і жінок в армії, а також інтенсивна військова підготовка всіх громадян призовного віку.

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