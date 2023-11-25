"Культ": у РФ пропагандисти запустили фейк про церкву "Святого пса Патрона" (відео)

Більшість користувачів в Інтернеті повірили в створення церкви "Святого пса Патрона", але це виявилося жартом, який використали пропагандисти РФ.

Російські пропагандисти поширили жартівливе відео про те, що в Україні створили церкву "Святого пса Патрона", але це виявилося дезінформацією. Telegram-канал "Харьковчаночка" опублікував архівний допис з чоловіком в костюмі "священника".

На відео він у шапці з головою собаки та одягу схожому на одяг священника. Чоловік привітав парафіян та закликав всіх людей відвідати церкву, що заснували на честь пса Патрона у новорічні свята.

В коментарях до допису більшість користувачів повірили в створення подібної церкви. Вони обговорювали подію, не розібравшись у ситуації.

Російські пропагандисти використали жартівливе відео з інтернету. Вони спробували висвітлити його як новину.

Видання "Ґвара Медіа" звернулося до ймовірного виконавця жартівливого образу через його особистий профіль Instagram. Журналісти запитали, чи дійсно автор відео bratik _d зареєстрував церкву "Святого пса Патрона". Вони згодом отримали відповідь, що такої церкви не існує.

"Шкода, але я не знаю як таку церкву можна зареєструвати", — відповів користувач з ніком bratik _d.

Журналісти також з'ясували, що костюм на відео схожий на образ святого Миколая. "Священник" вирішив зробити схожий одяг, який має накидку поверх всього костюма.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що пес Патрон потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. Тварину накрив собою його господар Михайло Ільєв, керівником піротехнічної групи управління ДСНС України у Чернігівській області. Чоловік відніс собаку в укриття, коли пролунали звуки вибухів.