У метро Києва чоловік проводив людей через турнікети за гроші: як його покарав суд

Щоб проводити своїх "клієнтів" через автоматичний контрольний пункт, чоловік використовував свою картку і брав за послуги по 8 грн з людини. Суд розцінив це правопорушення як дрібне хуліганство.

Житель української столиці вчинив у метро дрібне хуліганство. Він проводив пасажирів підземки через автоматичний контрольний пункт за своєю безконтактною карткою, за що брав зі своїх "клієнтів" по 8 грн за проїзд. Про це 26 листопада повідомили журналісти київського видання "Інформатор".

За інформацією авторів публікації, випадок було розглянуто на засіданні Святошинського районного суду в Києві, однак сам правопорушник на засідання не з'явився, при цьому причини своєї неявки чоловік не вказав. Попри це справу було розглянуто і без нього.

Тим часом в ухвалі столичного суду зазначено, що 5 жовтня поточного року на станції метро "Академмістечко" чоловік проводив громадян через пункт контролю за своєю карткою, за що просив за послугу по 8 грн з кожного.

У суді заявили, що з огляду на всі зібрані докази є всі підстави, щоб притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, яка передбачена статтею 173 КУпАП. Тим часом згідно з постановою суду, чоловіка звільнили від відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Раніше повідомлялося, що в США чоловікові за перевищення швидкості виписали штраф на рекордну суму в 1,4 млн доларів. Американець зі штату Джорджія подумав, що в документі помилка, і зателефонував до суду, щоб уточнити дані, однак йому сказали, що суму вказали правильно.