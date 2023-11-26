"Машини їдуть по морю": шторм в Криму залив вулиці, півострів частково знеструмлено (фото)

Росіяни розповідають про потоки води, які вкривають дороги на західному узбережжі Криму. Очільник окупаційної влади Сергій Аксьонов заявив, що у понеділок можна усім сидіти вдома і не ходити на роботу.

В Криму внаслідок шторму почались перебої зі світлом, водою та газом. Місцеві жителі скаржаться на падіння дерев та стовпів електропередач. Тим часом морська вода залила вулиці прибережних населених пунктів і піднялась майже до метра. Про деталі удару стихії розповіли у росЗМІ RT в Telegram-каналі.

У дописі про шторм в Криму опублікували кадри, зняті свідками розгулу стихії. На одному відео видно жінку, яка пробирається по залитій водою вулиці. У кадр потрапляє зламане дерево та машина, колеса якої ледь видніються з потоку. На іншому відео — водії, які пробираються по автотрасі, яку повністю вкрило морськими хвилями.

Також були кадри з авто, яке їде населеним пунктом — голоси коментують, що бачили два стовпи електропередач, які упали через пориви вітру.

Між тим представники окупаційної влади розповіли деякі деталі щодо подій на півострові. Зокрема, заступник "голови Криму" Крючков повідомив, що без світла опинились 40 тис. жителів. "Голова Криму" Сергій Аксьонов зазначив, що створили оперативний штаб, який буде координувати поточну ситуацію.

З населених пунктів на західному узбережжі Криму надійшла наступна інформація, ідеться у повідомленні росЗМІ:

у Севастополі понеділок 27 листопада оголосили неробочим днем — про це написав окупаційний "губернатор" міста Михайло Развожаєв;

у Євпаторії підіймається рівень води — місто заливає, евакуюють жителів 150 будинків, потік води вкрив ділянку траси у напрямку Саків;

у Саках стихія перебила газопровід, частково немає світла та води;

у Красногвардійському районі немає світла в десяти селах і води — в семи селах — ідеться у дописі росЗМІ.

Також вказується, що пік негоди — попереду. Згідно з прогнозами, найгірше буде в період часу між 20:00 та 23:00 (за Києвом) — про це написали у російських медіа.

Між тим на синоптичному порталі Windly можна дізнатись дані про поточну ситуацію. Зокрема, вказується, що поточна швидкість вітру у районі Сак-Євпаторії-Севастополя — близько 40 вузлів (тобто до 75 км/год.).

Шторм у Чорному морі 26 листопада 2023 року Фото: Windy

Зазначимо, внаслідок погіршення погоди у Чорному морі здійнявся шторм, раніше писав Фокус. Біля західного узбережжя окупованого півострова можливі хвилі висотою близько восьми метрів. Крім того, стихія дісталась до Одещини — дороги засипало снігом, похолодало.

Між тим синоптики передбачили, що в останній тиждень листопада в Україні погіршиться погода. Зокрема, вказували, що буде ожеледиця та сильний вітер.