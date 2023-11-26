Снігопади, хуртовини та крижані дощі: Україну найближчим часом накриє негода (фото)

Через несприятливі погодні умови в Україні почне працювати цілодобовий Штаб із ліквідації наслідків НС на дорогах. Штормовий вітер, за прогнозами, протримається до вівторка.

В Україну йде справжня зима і складні погодні умови вже накрили кілька регіонів країни, серед яких Одеська область. Синоптикиня Наталка Діденко в Facebook розповіла, чого очікувати найближчим часом.

За її словами, Україна вже перебуває під впливом активного південного циклону. Через снігопад і сильний вітер пересування на дорогах ускладнилося.

"Залежно від температури повітря десь іде сніг, десь мокрий сніг, а десь ліпить дощ. Сніг при високій температурі повітря може швидко переходити в крижаний дощ. Надзвичайно ускладнює ситуацію сильний штормовий вітер", — заявила Наталія Діденко.

Окремо було зазначено, що погана погода переважатиме як у неділю, так і в понеділок. Торкнеться вона більшості регіонів країни, лише в західній частині несподіванок крім вітру не буде.

Увечері 26 листопада та вранці 27 листопада пройде сильний сніг і очікується штормовий вітер від 15 до 27 метрів на секунду. Вибиратися кудись у дорогу не рекомендується, поки погодні умови не стабілізуються.

Вітер припиниться ближче до вівторка, проте в середу очікується новий південний циклон, який призведе до снігопадів у Києві, заявила синоптикиня.

Синоптикиня розповіла, яка погода буде в Україні найближчими днями Фото: facebook / Наталья Диденко Синоптикиня розповіла, яка погода буде в Україні найближчими днями Фото: facebook / Наталья Диденко

Негода в Україні: ліквідація наслідків

У державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури заявили, що через погіршення погоди найближчим часом розпочинає цілодобову роботу Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах.

Це необхідно для того, щоб своєчасно реагувати на складні ситуації та не допустити проблем на автошляхах.

"Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови II (помаранчевого) рівня небезпеки: у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу — до 20-30 см, подекуди 40-50 см", — ідеться в повідомленні.

Також очікуються хуртовини, снігові замети та ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях пройдуть сильні дощі.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що Одеську область накрила негода. Висота заметів може сягати 70 сантиметрів. Унаслідок аварій постраждали 2 людини, а найчастіше ДТП на трасах у регіоні відбувалися за участю вантажівок або пасажирських автобусів.