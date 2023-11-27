Падіння дерев та блекаут для півмільйона осіб: окупанти оголосили наслідки шторму у Криму (відео)

Троє людей внаслідок негоди постраждали. Зафіксовано падіння 63 дерев і 3 рекламних щитів. Річка Бельбек також вийшла з берегів.

Шторм у Криму спровокував падіння дерев та обмеження руху автомобілів, а також спровокував відімкнення електропостачання для майже півмільйона осіб. Подробиці повідомив у своєму Telegram-каналі "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв.

Троє людей отримати травми. Їх було госпіталізовано.

З його слів, зафіксовано падіння 63 дерев і 3 рекламних щитів. Фахівці ліквідовують наслідки пошкодження покрівлі 20 будинків, трьох будівель, 17 транспортних засобів.

Представник російської окупаційної адміністрації додав, що постраждалих від стихії планують розмістити в пансіонаті "Лазурь". Через потужний буревій річка Бельбек також вийшла з берегів. Почалися підтоплення житлових будинків.

Рятувальники евакуювали четверо людей з підтоплених будинків по Камчинському шосе. Триває евакуація у житлових будинках, які розташовані у військовому містечку поруч із Херсонеським маяком.

Шторм, як зазначив у Telegram-каналі "радник глави Криму" Олег Крючков, спровокував відключення ліній електропередачі. Приблизно 498 тисяч мешканців півострова залишилися без світла.

Найбільш постраждалі райони Криму – Ленінський, Чорноморський, Бахчисарайський, Жовтневий, Білогірський, Сімферопольський, Сакський. Наслідки негоди ліквідовують 38 бригад.

Шторм в Криму

Окупанти 26 листопада заявили, що потоки води вкривають дороги на західному узбережжі Криму. Очільник окупаційної влади Сергій Аксьонов заявив, що у понеділок можна усім сидіти вдома і не ходити на роботу. Морська вода залила вулиці прибережних населених пунктів і піднялась майже до метра. Пік негоди припав на період між 20:00 та 23:00 (за Києвом).

Нагадаємо, 25 листопада синоптики оголосили прогноз погоди на найближчі дні. За їхнім даними, в Україні фіксуватимуть сніг, дощ, подекуди ожеледь.