"До моря краще не ходити": після шторму в Маріуполі піднявся рівень радіації, — росЗМІ (відео)

За даними російських медіа, в окупованому місті море вимило більшу частину звичайного піску, який покривав торієвий шар.

На території тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині було зафіксовано рівень радіації, що більш ніж у двадцять разів перевищує норму. Причиною тому міг стати сильний шторм, пише російське медіа "Mash на Донбасі" 27 листопада.

Повідомляється, що після шторму рівень радіації в населеному пункті піднявся до 4,04 мкЗв/год. При цьому нормою вважається рівень радіації 0,2 мкЗв/год.

У публікації зазначено, що такий різкий стрибок зумовлений тим, що море вимило більшу частину звичайного піску на пляжі, оголивши таким чином шар торієвого піску, який має характерний темний колір. ЗМІ також опублікували відповідні відео.

"Коли вода відступила, подекуди чорні піски виступили назовні. Але навіть за такого розкладу "чисті місця", які не розмило, вважаються безпечними для людини. Хоча до моря все одно краще не ходити, принаймні поки погода не заспокоїться", — повідомили журналісти.

Нагадаємо, 27 листопада Жіночий партизанський рух на окупованих територіях України повідомив, що за кілька днів партизанам вдалося ліквідувати шістьох російських військових. Двох представників ЗС РФ було застрелено, а ще чотирьох виявили з ножовими пораненнями на місцевому пляжі.

Раніше, 26 листопада, окупована територія Донецької області зазнала масованої атаки безпілотників. Зокрема, удари припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого частина населених пунктів регіону залишилася без електрики.