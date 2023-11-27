Рвучкий вітер, морозно, а циклон братиме паузи: прогноз погоди на тиждень (відео, карти)

Синоптики запевняють, що циклон йде з України, але розслаблятися не варто — він повертатиметься, але зі спадаючою динамікою.

Цього тижня, з 28 листопада по 1 грудня, очікується нестійка погода з коливаннями температури повітря, опадами і туманами. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

У понеділок, 27 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок проходження південного циклону. Вночі у південних, центральних та північних областях сильні снігопади, хуртовини. Вдень у більшості областей сніг і мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер західний/північно-західний, 15-20 м/с, місцями, крім західних областей, посилення до 25-27 м/с. Температура повітря протягом доби від 1° тепла до 4° морозу.

У вівторок, 28 листопада, переважно без опадів, лише у західних областях вдень мокрий сніг, на Закарпатті з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 5-10° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни 0-5° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 3-10° тепла.

Карта погоди на 28 листопада Фото: укргідрометцентр

29 листопада очікується ускладнення погодних умов: у західних областях сніг, температура вночі та вдень 0-6° морозу. У північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура впродовж доби від 4° морозу до 3° тепла. На решті території пройдуть дощі, температура вночі та вдень 3-10° тепла, у більшості областей пориви вітру 15-22 м/с.

Карта погоди на 29 листопада Фото: укргідрометцентр

30 листопада переважно без опадів. Температура вночі 3-8° морозу, на південному сході країни близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-6° тепла.

Карта погоди на 30 листопада Фото: Укргідрометцентр

1 грудня у західних та північних областях сніг, вдень з дощем. У центральних областях вдень дощ. На решті території без істотних опадів. Температура вночі 1-7° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла. У південній частині та східних областях вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 6-10° тепла.

Карта погоди на 1 грудня Фото: Укргідрометцентр

Циклон практично пішов — Діденко

Закликає українців вгамуватися і синоптикиня Наталка Діденко, яка запевнила, що циклон вже практично за межами України. Що ж завтра і взагалі найближчим часом очікує українців, метеоролог розповідає у власному Facebook.

"У вівторок атмосфера подарує паузу Україні, щоб справитися із наслідками снігового циклону — почистити, поремонтувати, поприбирати, озирнутися… Західні області уникли серйозного впливу циклону, тому їм можна трохи опадів, а завтра і вітер навіть там не буде штормовим, максимум помірним", — запевняє Діденко.

Але попереджає водіїв бути обережними, бо на дорогах ожеледиця або снігова каша, або калюжі — "як пощастить".

"У середу, 29 листопада, показуватимуть наступну серію. Із південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, із сильним вітром. 30 листопада циклон піде за межі України — передишка) А 1 грудня в нас знову циклон, проте із відчутним потеплінням", — прогнозує синоптикиня.

І додає, що є чим зайнятися метеорологам і комунальним службам, проте це ж зима, і вона лише починається, "тому нічого дивного та особливо несподіваного".

"Циклони прийшли, циклони підуть, а весна завжди була й буде)", — запевняє Діденко.

Циклон Phil 26-27 листопада — що відомо про наслідки

За словами метеоролога, кандидата географічних наук Ігоря Кибальчича, це був активний південний циклон Phil, який у низці областей України зумовив небезпечні і стихійні метеорологічні явища.

Циклон отримав максимальний розвиток над теплими водами Чорного моря у другій половині дня та ввечері 26 листопада. Мінімальний тиск у його центрі був рекордним для північно-західної частини Чорного моря і півдня України за весь період спостережень.

"Phil мав ряд особливостей, завдяки яким він виділявся на тлі інших фронтальних вихорів помірних широт. Протягом 27 листопада циклон швидко змістився з району херсонських степів на північ Сумської області. На деяких метеостанціях центральних та східних областей встановлено нові рекорди мінімального тиску для листопада. Негода призвела до фактичної паралізації інфраструктури та різних галузей життєдіяльності населення у всьому північно-західному Причорномор'ї та Криму", — зазначає метеоролог.

Карта дії циклону Phil 26-27 листопада Фото: meteoprog.ua

Найбільш потужні пориви вітру ураганної сили, пов’язані з впливом Phil, зафіксовані 26 листопада на Одещині та у Криму, де встановлено нові рекорди швидкості за весь період спостережень — 40 м/с і 35 м/с відповідно. Внаслідок натиску стихії, за даними Кибальчича, по всій Україні, особливо у південних областях, Криму та Приазов'ї, повалено сотні дерев, пошкоджено покрівлі будівель, зафіксовано обвали опор високовольтних ЛЕП, в Одесі не витримала вітру 100-метрова труба міської котельні.

Без електропостачання залишилися сотні тисяч жителів більш ніж у 2000 населених пунктах по всьому півдні та центру країни. Критична ситуація склалася на автошляхах Одеської області, де через сильну і тривалу хуртовину заблокованими залишаються десятки автомобілів та автобусів далекого сполучення.

На західному та південному узбережжі Криму ввечері 26 листопада і вночі 27 листопада спостерігався сильний штормовий нагін та хвилі заввишки кілька метрів, що призвели до затоплення значної території прибережної зони, часткового руйнування інфраструктури, споруд і доріг. Декілька людей у Криму були травмовані, один чоловік загинув після того, як його змило хвилею в море. Ще троє людей в Одесі загинули від переохолодження.

"Таким чином, циклон "Філ" став одним із найпотужніших у чорноморському регіоні за останні кілька десятиліть. Тим не менш, не можна цю подію назвати "штормом століття", як пишуть деякі видання, оскільки в попередньому столітті спостерігалися циклони подібної сили (наприклад, у жовтні 1969 року та листопаді 1992 року)", — зауважує синоптик.

Ймовірно, що з урахуванням зміни клімату, вважає він, повторюваність циклонів з ураганними вітрами в Азово-Чорноморському регіоні може зростати. Цьому також сприяє переважання додатньої аномалії температури поверхні моря, яке влітку суттєво прогрівається, а взимку не встигає сильно охолонути.

Нагадаємо, 17 листопада у Волинській області випав перший сніг. Уночі сніг почав падати в Любомльському районі, а вранці — на Турійщині.

Після шторму на Камчатці морська вода повністю затопила злітну смугу завдовжки близько кілометра.