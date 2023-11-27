Вплине не тільки закінчення війни: Столтенберг розповів, коли Україна вступить в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що Україна стане членом Альянсу, коли проведе необхідні реформи.

Україна стане членом НАТО після закінчення війни з Росією та якщо проведе всі необхідні реформи. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише The Guardian.

"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі [Україна-НАТО] ми погодимо рекомендації для українців щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО", — сказав він.

За його словами, всі союзники переконані, що членство України в НАТо у розпал війни неможливе, навіть попри те, що тривають шляхи зближення України та НАТО.

Також Єнс Столтенберг додав, що цього місяця Нідерланди та Німеччина пообіцяли виділити Україні 10 мільярдів євро, а Румунія надала центр підготовки українських пілотів для роботи на американських винищувачах F16.

Нагадаємо, що РФ намагалася змусити Україну відмовитися від НАТО. Російська делегація намагалася змусити Україну стати нейтральною державою, попри те, що шлях України до НАТО записаний в Конституції України.

23 листопада заступник міністра оборони Юрій Джигир сказав, що Україна наближається до стандартів НАТО і запроваджує реальні інструменти, які давно й успішно працюють у всіх державах НАТО.