Вантажі на мільйони євро: 25 водіїв хочуть евакуюватися з польського кордону, — Деркач

За словами заступника міністра, за умовами виїзду військовозобов'язані водії можуть виїжджати за кордон тільки з вантажівкою. Умови для повернення за вантажівками будуть створені без виключення із системи "Шлях".

25 водіїв, які перебувають на заблокованих з боку Польщі прикордонних пунктах пропуску, хочуть евакуюватися. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заяву заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури наразі збирає та верифікує інформацію для евакуації водіїв, заблокованих з польського боку кордону", — сказав Деркач.

Заступник міністра додав, що евакуюватися хочуть 25 водіїв. Водночас він наголосив на важливості повернення водіїв назад за своїми вантажівками до Польщі.

Згідно з умовами виїзду військовозобов'язаних водіїв, які виконують комерційні перевезення, водій може виїхати тільки з вантажівкою, уточнив Деркач.

За його словами, умови для повернення за вантажівками будуть створені без виключення з системи "Шлях" і у співпраці з ДПСУ.

Водночас один із водіїв на пропускному пункті "Краковець — Корчова" в інтерв'ю журналістам з упевненістю заявив, що ніхто не поїде.

"Вантаж не на машині, і не на фірмі, за вантаж відповідає водій. Якщо поїхав додому, приїхав назад, а машина порожня? А машина на мільйон доларів! І що тоді робити? Хто за це відповідатиме? Ну як це її залишити та поїхати додому?! Яка евакуація? Усі везуть вантаж! В одній машині буває до мільйона і за мільйон євро товару", — пояснив водій.

Представник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що блокування пропускних пунктів триває. Станом на ранок 28 листопада, у чергах на чотирьох пунктах перебувало 2 700 вантажівок, які очікували на в'їзд в Україну.

Блокада прикордонних пунктів пропуску

6 листопада, приблизно о другій годині пополудні за київським часом, польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску "Краковець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" і "Рава-Руська-Хребене".

За словами учасника акції Томаша Борковського, до блокади приєдналися представники транспортних компаній. Протестувальники вимагають повернути дозволи на комерційні перевезення для України.

Водночас вони обіцяють не блокувати рух для автобусів і легкових автомобілів, а також вантажівок, які везуть гуманітарну допомогу Україні, тварин та швидкопсувні вантажі.

В асоціації "Укравтопром" пояснили, що причиною страйків стала надмірна конкуренція після лібералізації перевезень між Україною та Євросоюзом.

Нагадаємо, що напередодні Польща запропонувала Україні розв'язання проблеми. Організатор протесту на українсько-польському кордоні Рафал Меклер, своєю чергою, назвав таку акцію вихованням, а Україну порівняв із "розпещеною дитиною".

Також повідомлялося, що німецька митниця, своєю чергою, зупинила рух усіх польських фур, а на кордоні тягнеться черга на 40 км.