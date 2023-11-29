Apple Music опублікувала найпопулярніші пісні в Україні: росіяни не увійшли в топ-10 (фото)

З 50 головних пісень року шість належать виконавцям з РФ. В актуальному топі по Києву 25 треків, але співаків з країни-агресорки — стільки ж.

В Apple Music опублікували добірку 100 головних пісень 2023 року в Україні. Про це відомо з їхнього застосунку.

У топ-10 увійшли:

"Flowers" Майлі Сайрус;

"Буревіями" SHUMEI та Злати Огнєвіч;

"Погляд" YAKTAK (feat. SOBOL’);

"Щоб не було" DOROFEEVA;

"Провела екскурсію" Parfeniuk;

"Силуети" SadSvit та СТРУКТУРА ЩАСТЯ;

"Додому" Wellboy;

"Unholy" Сема Сміта та Кім Петрас;

"Чути гімн" SKOFKA;

"Відриваючись" Parfeniuk.

Топ-10 головних пісень 2023 року в Україні Фото: Скриншот

Тобто з 10 перших місць вісім посіли українські виконавці, ще дві пісні — іноземних артистів.

Попри те, що у топ-10 немає російських співаків, загалом у добірці вони є. Зокрема, 22 місце посіли російські репери Кравц та Гіо Піка, а 28 місце — INSTASAMKA.

Кравц, Гіо Піка та INSTASAMKA в топі головних пісень в Україні Фото: Скриншот

Також варто зазначити, що на 17 місці — виконавець XOLIDAYBOY. Цей псевдонім використовує Іван Мінаєв — уродженець Севастополя, який нині живе у РФ та співає російською.

Однак кількість українських виконавців переважає. У першій половині топа понад 30 пісень виконують співаки з України, і лише шість — з країни-агресорки. Водночас варто зауважити, що частина пісень вітчизняних артистів — російськомовні.

Також в Apple Music доступна добірка 25 найпопулярніших пісень у Києві.

Там у топ-10 увійшли російський дует АИГЕЛ, ворожа група "Три дня дождя" та музичний колектив з Благовєщенська "Моя Мишель".

Топ-10 найпопулярніших пісень у Києві Фото: Скриншот

Загалом з 25 місць українці посіли 15, росіяни — 5. Ще одне місце посіла співачка з України, яка веде свою діяльність у РФ, Анна Асті.

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