Підпал дітей на Харківщині: серед облитих бензином підлітків був племінник нападника (відео)

40-річний місцевий житель почав виливати бензин на дітей і приладдя магазину, після чого кинув запальничку. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

28 листопада в селі Станичне Харківській області п'яний чоловік намагався підпалити п'ятьох підлітків. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області 29 листопада.

"Місцевий мешканець у стані алкогольного спʼяніння з пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків віком від 11 до 17 років і підпалив. Діти тілесних ушкоджень не отримали", — ідеться в повідомленні.

За інформацією очевидців, чоловік намагався підпалити дітей у місцевому магазині. Підлітків відправили до лікарні, вони не отримали тілесних ушкоджень.

Правоохоронці встановили особу нападника — ним виявився 40-річний мешканець села Станичне. Із місця події правоохоронці вилучили речові докази. Натомість слідчий Красноградський РВП відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"29 листопада чоловіку повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі", — заявили в поліції.

Постраждала дівчинка в коментарі "Ми Україна" розповіла, що п'яний чоловік зайшов до магазину з бензином. Він підійшов до компанії дітей і сказав: "Я вас тут усіх спалю". Нападник почав виливати бензин на підлітків і в магазині, а потім кинув запальничку.

Бабуся постраждалої повідомила, що в цій компанії підлітків був його племінник нападника. За її словами, чоловік неодноразово підходив до дітей і розповідав, що торгує наркотиками.

Нагадаємо, 28 листопада в селі Станичне Красноградського району Харківській області п'яний безробітній підійшов до компанії дітей, облив їх бензином і підпалив. Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що чоловік напав на чотирьох дівчат і хлопця, які сиділи за столиком.

21 серпня в Нацполіції розповіли, що в Києві затримали переселенця, який підпалив 12 автомобілів, що належали військовим. За інформацією правоохоронців, йому вдалося це зробити за допомогою саморобних запалювальних приладів.