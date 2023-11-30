На Харківщині взяли під варту чоловіка, який вилив бензин та підпалив дітей, — прокуратура

Інцидент трапився 28 листопада. 40-річний чоловік спочатку чіплявся до дітей, після чого намагався їх спалити.

Суд посадив під варту 40-річного чоловіка, який підпалив п’ятьох дітей на Харківщині. Про це повідомляють у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що за скоєння замаху на вбивство йому повідомили про підозру. Зловмиснику призначили 60 днів тримання під вартою. Окрім того, він не може вийти з-під варти під заставу.

Фото: Прокуратура Харьковской области

У прокуратурі кажуть, що інцидент стався 28 листопада у с. Станичне. Зловмисник кинув у п’ятьох дітей, а саме дівчат віком від 11 до 17 років та 13-річного хлопця, пляшкою з бензином та намагався підпалити. Наразі триває досудове розслідування.

Підпал дітей на Харківщині: що відомо

Про інцидент 28 листопада повідомили правоохоронці. Бувши у стані алкогольного сп’яніння чоловік підійшов до дітей у магазині-кафе, вилив на них бензин та підпалив.

Керівник слідчого управління Нацполіції у Харківській області опублікував 28 листопада відео з місця події та заявив, що причини нападу не відомі. Зокрема, зловмисником виявився безробітний місцевий мешканець.

У коментарі журналістам одна з постраждалих дівчат говорила, що перед скоєним чоловік погрожував "спалити їх". За словами родички однієї з дітей, у компанії дітей був племінник підозрюваного.

Нагадаємо, у серпні київські правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив 12 автомобілів військових. Зловмисником виявився переселенець, який переїхав у Київ ще у 2014 році. Викрили його при черговій спробі підпалу автомобіля.