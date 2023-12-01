Обіцяв повернути воїна ЗСУ з полону за гроші: СБУ затримала шахрая в Харкові (фото)

За даними слідства, чоловік прикидався співробітником СБУ, переконуючи жінку в тому, що її чоловік, імовірно, перебуває в полоні у російських окупантів, і вимагав гроші за його звільнення.

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у сімей українських захисників. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У рамках комплексних дій, проведених у Харкові, було виявлено місцевого жителя, який підробляв інформацію про отримання 10 тисяч американських доларів від дружини загиблого військовослужбовця ЗСУ. Фігурант використовував виверт, представляючись так, ніби військовий загинув у сірій зоні, і що його тіло ще не передали рідним.

Дізнавшись про це, шахрай почав видавати себе за співробітника СБУ і переконувати жінку в тому, що її чоловік нібито перебуває в полоні у російських окупантів.

За грошову винагороду фігурант обіцяв їй своє сприяння у поверненні військового додому. Для вирішення цього питання зловмисник "гарантував" своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на "першочерговий" обмін.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта та затримали його під час отримання грошей від потерпілої.

Під час обшуку в затриманого вилучено мобільний телефон на гарячому.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Планується обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років в'язниці.

СБУ затримала шахрая в Харкові

Нагадаємо, що Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила на Рівненщині зловмисників, які виманювали гроші у зниклих безвісти захисників України. Злочинну схему організували троє ув'язнених за тяжкі злочини у виправній колонії.