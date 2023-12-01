ЗСУ загрожують перебої з постачанням палива через польську блокаду кордону, — BILD

За інформацією МЗС України, блокада загрожує автомобільній промисловості Німеччини. Страждають цілі ланцюжки постачання, наприклад, електричних кабелів.

В Міністерстві закордонних справ України побоюються, що ЗСУ загрожують перебої з постачанням палива через польську блокаду кордону. Про це виданню BILD розповіли в МЗС.

Також, за інформацією державної установи, блокада загрожує автомобільній промисловості Німеччини. Страждають цілі ланцюжки постачання, наприклад, електричних кабелів.

"Через блокаду компаніям автомобільної промисловості складно своєчасно постачати компоненти клієнтів у Німеччині та інших країнах ЄС" — сказали в МЗС України.

Через страйки поляків в Україні почалися проблеми з постачанням палива

Нагадаємо, 25 листопада заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич повідомив, що через страйк польських перевізників кордон з Польщею перетинає дуже мала кількість вантажівок. Це створює проблеми із постачанням палива.

За його словами, у середньому на кордоні з Польщею пункти пропуску перетинає одна вантажівка на годину.

"Через польські кордони перетин наших вантажівок заблокований. В середньому, йде одна вантажівка на годину щодня…Ми вже бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, палива до України. Це теж треба враховувати", — зазначив чиновник.

Що відомо про страйк перевізників Польщі

30 жовтня асоціація Укравтопрому повідомила, що з листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Тоді перевізники погрожували перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. За інформацією Міжнародної Транспортної Асоціації України, термін відповідної акції — два місяці.

14 листопада речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що перемовини України з Польщею щодо розблокування кордону поки не дали результатів. "Перемовини із Польщею поки що ні до чого не призвели. Польські перевізники продовжують блокувати три основні напрямки", — сказав Демченко.

Крім того, 23 листопада стало відомо, що зупинено рух на ще одному пункті пропуску у Польщі. Мітингувальники перекрили рух вантажівок на пункті пропуску "Медика — Шегині". За попередньою інформацією, блокування триватиме до 26 листопада.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що у НБУ підрахували, яких збитків зазнає Україна через страйк польських перевізників. Регулятор вважає, що якщо ситуація на польсько-українському кордоні залишиться на колишньому рівні, обсяги експорту щомісяця скорочуватимуться на 160 мільйонів доларів, а імпорту — на 240 мільйонів.