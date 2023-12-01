Затопило цілу вулицю: у Києві впав будівельний кран й пошкодив трубопровід

"Київпастранс" попередив про затримку руху автобусів №17, 18 та 91. На місце інциденту направили відповідальну службу столиці.

У Дарницькому районі Києва впав будівельний кран та пошкодив трубопровід. Внаслідок інциденту затопило вулицю Ревуцького, перекрито рух транспорту. Про це у пʼятницю, 1 грудня, повідомляє Патрульна поліція столиці.

"На вулиці Ревуцького, через падіння крана на будівництві, прорвало трубопровід. Внаслідок чого перекрито рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана", — наголошують правоохоронці.

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Крім того, "Київпастранс" попередив про затримку руху автобусів №17, 18 та 91, через падіння крану.

"Затримується рух автобусів №17, 18, 91 по вул.Ревуцького впав будівельний кран. На місце направлено відповідальну службу міста", — йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що рух автобусів №17,18,91 організовано по вул. Тростянецька — вул.Вербицького — вул.Братства тарасівців.

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