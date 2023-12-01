61-річна українка, яку вважали зниклою безвісти, повернулася додому та шокувала сина

Жінку три дні самотужки шукали рідні, а потім до пошуків приєдналася й поліція. Через тиждень після свого зникнення вона сама прийшла додому.

В Україні жінка, яку вважали зниклою безвісти, сама повернулася додому. З’ясувалося, що вона не хотіла, щоб її шукали. Деталями неординарної справи 1 грудня поділилася пресслужба поліції Рівненської області.

Ще 27 листопада поліціянти отримали повідомлення про зникнення жінки. 37-річний мешканець села Кустин розповів, що його мати вже три дні як пішла з дому й досі не повернулася.

Спочатку рідні намагалися розшукати 61-річну українку самостійно, але згодом усе ж вирішили звернутися в поліцію.

"Аби встановити місцеперебування жінки, залучили працівників карного розшуку, оперативні служби, а також засоби масової інформації", — розповіли у відомстві.

Проте ввечері 30 листопада жінка, яку вважали зниклою безвісти, повернулася додому. З’ясувалося, що вона й не зникала.

Українка розповіла, що весь тиждень свого "зникнення" провела в Києві. Вона пояснила, що поїхала в столицю, бо хотіла побути наодинці.

"Жодних протиправних дій відносно неї вчинено не було", — підкреслили в поліції.

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