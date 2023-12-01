"Вибуховий Jingle Bells": прикордонники показали, як вітають ЗС РФ з початком зими (відео)

Бійці бригади "Сталевий Кордон" як вітання з 1 грудня випустили по ворогу кілька "святкових" снарядів.

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Українські захисники привітали російських окупантів з першим днем зими. Відповідними кадрами з фронту поділилась пресслужба 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон".

"Вибуховий "Джингл белз" від прикордонників "Сталевого Кордону". Вітаємо з першим днем зими!", — йдеться у публікації.

На кадрах видно, як бійці здійснюють щонайменше три постріли. Відео з роботою воїнів доповнили композицією "Jingle Bells" Джеймса Пірпонта.

Варто зазначити, що невідомо, на якому напрямі відбувалося "привітання" ЗС РФ.

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